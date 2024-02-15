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Прогноз погоды в Абхазии на 16 февраля
Прогноз погоды в Абхазии на 16 февраля
Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием юго-западного отрога Сибирского антициклона. 15.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-15T20:15+0300
2024-02-15T20:15+0300
2024-02-15T20:26+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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В пятницу, по сообщению синоптиков, ожидается облачная погода с прояснениями. С ночи и до полудня местами возможен слабый дождь, туман.Атмосферное давление нестабильное. Относительная влажность воздуха 70-90%. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью +6°С, +11°С, днем до +13°С.Температура морской воды +11°С. Волнение моря 2-3 балла.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на 16 февраля
20:15 15.02.2024 (обновлено: 20:26 15.02.2024)
Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием юго-западного отрога Сибирского антициклона.
В пятницу, по сообщению синоптиков, ожидается облачная погода с прояснениями. С ночи и до полудня местами возможен слабый дождь, туман.
Атмосферное давление нестабильное. Относительная влажность воздуха 70-90%. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +6°С, +11°С, днем до +13°С.
Температура морской воды +11°С. Волнение моря 2-3 балла.