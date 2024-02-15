https://sputnik-abkhazia.ru/20240215/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-16-fevralya-1050172546.html

Прогноз погоды в Абхазии на 16 февраля

Прогноз погоды в Абхазии на 16 февраля

Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием юго-западного отрога Сибирского антициклона. 15.02.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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В пятницу, по сообщению синоптиков, ожидается облачная погода с прояснениями. С ночи и до полудня местами возможен слабый дождь, туман.Атмосферное давление нестабильное. Относительная влажность воздуха 70-90%. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью +6°С, +11°С, днем до +13°С.Температура морской воды +11°С. Волнение моря 2-3 балла.

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