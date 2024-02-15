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Трапш о погоде на конец февраля: дождливая
Трапш о погоде на конец февраля: дождливая
Метеоролог Госкомитета по экологии Диана Трапш в эфире радио Sputnik рассказала, какой будет погода с 15 до 29 февраля, в какие дни столбик термометров... 15.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-15T11:09+0300
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Трапш о погоде на конец февраля: дождливая
Трапш о погоде на конец февраля: дождливая
По словам метеоролога в основном погода будет облачной, почти все дни будут пасмурными и с дождями."Температурный режим будет в пределах нормы. Ночные температуры будут достигать 7-12 градусов. Дневные температуры сохранятся от 12 до 17 градусов, а в отдельные дни столбик термометров опустится до 7-12 градусов. Почти все дни будут пасмурными и с дождями, а вот 25-26 февраля пройдут ливни, в горах и в предгорных районах с мокрым снегом, но опасных явлений мы не ждем", - сказала Трапш.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, погода в абхазии, аудио
подкасты, погода в абхазии, аудио
Трапш о погоде на конец февраля: дождливая
Метеоролог Госкомитета по экологии Диана Трапш в эфире радио Sputnik рассказала, какой будет погода с 15 до 29 февраля, в какие дни столбик термометров опустится до 7 градусов, а в какие будет тепло.
По словам метеоролога в основном погода будет облачной, почти все дни будут пасмурными и с дождями.
"Температурный режим будет в пределах нормы. Ночные температуры будут достигать 7-12 градусов. Дневные температуры сохранятся от 12 до 17 градусов, а в отдельные дни столбик термометров опустится до 7-12 градусов. Почти все дни будут пасмурными и с дождями, а вот 25-26 февраля пройдут ливни, в горах и в предгорных районах с мокрым снегом, но опасных явлений мы не ждем", - сказала Трапш.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле
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