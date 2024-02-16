https://sputnik-abkhazia.ru/20240216/oborudovanie-dlya-mayninga-izyali-v-ochamchyrskom-rayone-1050182709.html

Оборудование для майнинга изъяли в Очамчырском районе

Оборудование для майнинга изъяли в Очамчырском районе

Майнинг криптовалют в Абхазии запрещен из-за ветхости энергетической инфраструктуры страны. 16.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-16T16:48+0300

2024-02-16T16:48+0300

2024-02-16T16:48+0300

в абхазии

очамчырский район

майнинг в абхазии

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СУХУМ, 16 фев - Sputnik. Четырнадцать майнеров обнаружили милиционеры совместно с сотрудниками СГБ и Госстандарта в селе Акуаскиа Очамчырского района. Об этом сообщила пресс-служба МВД. Оборудование изъяли и поместили на склад Госкомитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору.Ограничение потребления электроэнергии для майнинга введены в Абхазии в 2020 году. Постановлением от 28 декабря 2023 года Кабмин продлил ограничения до 31 декабря 2024 года.⠀

очамчырский район

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очамчырский район, майнинг в абхазии