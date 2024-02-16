https://sputnik-abkhazia.ru/20240216/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-17-i-18--fevralya--1050187656.html

Прогноз погоды в Абхазии на 17 и 18 февраля

Прогноз погоды в Абхазии на 17 и 18 февраля

В выходные дни погоду на Черноморском побережье Абхазии будет формировать перепады атмосферного давления и холодная воздушная масса. 16.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-16T19:40+0300

2024-02-16T19:40+0300

2024-02-16T19:40+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 16 фев – Sputnik. В выходные дни, по сообщению синоптиков, ожидается облачная погода с прояснениями, дождь, туман. В горах снег.Атмосферное давление повышенное, нестабильное. Относительная влажность воздух 60-80%. Ветер слабый и умеренный 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 10-13 метров в секунду.Температура воздуха ночью +5°С, +10°С, днем до +12°С.Температура морской воды +11°С. Волнение моря 1-2 балла.

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2024

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погода в абхазии