Прогноз погоды в Абхазии на 17 и 18 февраля
© Sputnik / Томас ТхайцукОзеро Скурча
© Sputnik / Томас Тхайцук
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В выходные дни погоду на Черноморском побережье Абхазии будет формировать перепады атмосферного давления и холодная воздушная масса.
СУХУМ, 16 фев – Sputnik. В выходные дни, по сообщению синоптиков, ожидается облачная погода с прояснениями, дождь, туман. В горах снег.
Атмосферное давление повышенное, нестабильное. Относительная влажность воздух 60-80%. Ветер слабый и умеренный 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 10-13 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +5°С, +10°С, днем до +12°С.
Температура морской воды +11°С. Волнение моря 1-2 балла.
Атмосферное давление повышенное, нестабильное. Относительная влажность воздух 60-80%. Ветер слабый и умеренный 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 10-13 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +5°С, +10°С, днем до +12°С.
Температура морской воды +11°С. Волнение моря 1-2 балла.