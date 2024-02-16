Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240216/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-17-i-18--fevralya--1050187656.html
Прогноз погоды в Абхазии на 17 и 18 февраля
Прогноз погоды в Абхазии на 17 и 18 февраля
В выходные дни погоду на Черноморском побережье Абхазии будет формировать перепады атмосферного давления и холодная воздушная масса. 16.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-16T19:40+0300
2024-02-16T19:40+0300
в абхазии
погода в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/02/10/1050181717_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f83a5d4076571fc431568527977abed8.jpg
СУХУМ, 16 фев – Sputnik. В выходные дни, по сообщению синоптиков, ожидается облачная погода с прояснениями, дождь, туман. В горах снег.Атмосферное давление повышенное, нестабильное. Относительная влажность воздух 60-80%. Ветер слабый и умеренный 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 10-13 метров в секунду.Температура воздуха ночью +5°С, +10°С, днем до +12°С.Температура морской воды +11°С. Волнение моря 1-2 балла.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/02/10/1050181717_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bd1a487004147dd409ffe32aa51936c9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
погода в абхазии
погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на 17 и 18 февраля

19:40 16.02.2024
© Sputnik / Томас ТхайцукОзеро Скурча
Озеро Скурча - Sputnik Абхазия, 1920, 16.02.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
В выходные дни погоду на Черноморском побережье Абхазии будет формировать перепады атмосферного давления и холодная воздушная масса.
СУХУМ, 16 фев – Sputnik. В выходные дни, по сообщению синоптиков, ожидается облачная погода с прояснениями, дождь, туман. В горах снег.

Атмосферное давление повышенное, нестабильное. Относительная влажность воздух 60-80%. Ветер слабый и умеренный 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 10-13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +5°С, +10°С, днем до +12°С.

Температура морской воды +11°С. Волнение моря 1-2 балла.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0