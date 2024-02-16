https://sputnik-abkhazia.ru/20240216/v-abkhazii-zafiksirovali-v-900-sluchaev-zabolevaniya-koklyushem-v-2023-godu--1050187758.html

В Абхазии зафиксировали в 900 случаев заболевания коклюшем в 2023 году

В Абхазии зафиксировали в 900 случаев заболевания коклюшем в 2023 году

За весь 2022 год в республике было зафиксировано всего 5 случаев коклюша. 16.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-16T20:00+0300

2024-02-16T20:00+0300

2024-02-16T20:00+0300

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СУХУМ, 16 фев – Sputnik. 900 случаев заболевания коклюшем было зафиксировано в 2023 году в Абхазии, сообщила главный санврач Алла Беляева во время круглого стола по иммунопрофилактике детского населения. В января этого года выявлено 72 случая, 66 из которых – дети до 14 лет. По словам Беляевой, основная причина – отказ многих родителей от вакцинации детей. Главврач Сухумской инфекционной больницы Астамур Гуния рассказал, что был случай, когда в медучреждение поступил ребенок, заболевший коклюшем в 12 месяцев.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240213/belyaeva-rasskazala-o-situatsii-s-infektsionnymi-zabolevaniyami-v-abkhazii--1050146681.html

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