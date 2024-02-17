https://sputnik-abkhazia.ru/20240217/chernomorenergo-vneslo-izmeneniya-v-grafik-veernykh-otklyucheniy-1050189422.html

"Черноморэнерго" внесло изменения в график веерных отключений

"Черноморэнерго" внесло изменения в график веерных отключений

График отключений электричества, который действовал до 17 февраля, был опубликован 9 февраля и с тех пор продлевался. 17.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-17T10:35+0300

2024-02-17T10:35+0300

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энергетическая отрасль абхазии

абхазия

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СУХУМ, 17 фев - Sputnik. "Черноморэнерго" внесло изменения в график веерных отключений от 9 февраля. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.Изменения затронули абонентов подстанции "Синоп". Раньше они получали свет по перетоку их России и его отключали дважды - с 02:00 до 04:00 и с 12:00 до 14:00.С ноября 2023 года западные районы Абхазии и Сухум получают электричество из России, а восточные районы питаются от ИнгурГЭС.25 января было объявлено о введении ограничений с 26 по 31 января. Они были связаны с техническими причинами с российской стороны: из согласованной мощности в размере 300 – 340 МВт российская сторона могла предоставить не более 240 МВт.30 января график веерных отключений был продлен на неопределенный срок. 2 февраля глава "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия заявил, что социальный переток электричества из России закончится 5 февраля. После этого ситуация не изменится, пояснил он, отключать свет будут два раза в сутки на два часа.График отключений периодически пересматривается. Последние изменения были внесены 9 февраля, с тех пор график продлевался.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240120/novye-tarify-i-starye-dolgi-intervyu-glavy-upravleniya-energosbyta-chernomorenergo-1049887450.html

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