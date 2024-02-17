https://sputnik-abkhazia.ru/20240217/dzhopua-nazval-predpolozhitelnuyu-prichinu-otravleniya-moryakov-s-turetskogo-seynera-1050191956.html

Джопуа назвал предположительную причину отравления моряков с турецкого сейнера

Джопуа назвал предположительную причину отравления моряков с турецкого сейнера

ЧП произошло вечером в пятницу, 16 февраля. Четверых моряков доставили в Гагрскую ЦРБ, медикам удалось стабилизировать их состояние. Еще трое человек погибли. 17.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-17T16:44+0300

2024-02-17T16:44+0300

2024-02-17T16:44+0300

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СУХУМ, 17 фев - Sputnik, Сария Кварацхелия. Моряки с турецкого сейнера, предположительно, отравились газом, который выделяла испорченная рыба в трюме, рассказал Sputnik министр сельского хозяйства Беслан Джопуа.По словам Джопуа, эти сейнеры работают в водах Турции, грузят в свои трюмы рыбу и доставляют заводам. В Абхазии трюмы всегда закрыты, рыбу грузят на транспортники. Поэтому рыба в задраенном трюме хранилась еще с тех пор, как корабль плавал в турецких водах.Беслан Джопуа уточнил, что моряки приняли решение промыть трюм и вдохнули газ, который выделяла испорченная рыба. Сначала сознание потерял один из них, ему на помощь бросились другие, что и привело к трагедии.Всего в вечером в пятницу, 16 февраля, в Гагрскую центральную районную больницу доставили четверых моряков. Их состояние медикам удалось стабилизировать, но оно по-прежнему оценивается как стабильно тяжелое. Одному из них стало лучше, его перевели в палату терапевтического отделения. Еще трое моряков скончались, их тела доставили в морг при ЦРБ.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240217/vrachi-stabilizirovali-sostoyanie-turetskikh-moryakov-popavshikh-v-gagrskuyu-tsrb-1050189659.html

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