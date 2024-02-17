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МИД: союзнические отношения между Абхазией и Россией не подлежат ревизии
МИД: союзнические отношения между Абхазией и Россией не подлежат ревизии
СУХУМ, 17 фев - Sputnik. Союзнические отношения, которые были выстроены между Абхазией и Россией, не подлежат пересмотру, говорится в комментарии пресс-службы... 17.02.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 17 фев - Sputnik. Союзнические отношения, которые были выстроены между Абхазией и Россией, не подлежат пересмотру, говорится в комментарии пресс-службы МИД Абхазии. В ведомстве отметили, что отношения выстроены на прочной исторической, человеческой и культурно-гуманитарной традициях, и механизм межгосударственного взаимодействия делится на большое количество диалогов между разными ведомствами. "Разумеется, периодически возникают вопросы, предполагающие особое внимание. Их решение еще больше укрепляет наши отношения", - указывается в тексте.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240210/zakharova-otsenila-razvitie-otnosheniy-mezhdu-rossiey-abkhaziey-i-yuzhnoy-osetiey-v-2023-godu-1050112647.html
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СУХУМ, 17 фев - Sputnik.
Союзнические отношения, которые были выстроены между Абхазией и Россией, не подлежат пересмотру, говорится в комментарии
пресс-службы МИД Абхазии.
"Ни с абхазской, ни с российской стороны наши братские союзнические отношения, основанные на принципе суверенного равенства государств, ревизии не подлежат", - говорится в публикации.
В ведомстве отметили, что отношения выстроены на прочной исторической, человеческой и культурно-гуманитарной традициях, и механизм межгосударственного взаимодействия делится на большое количество диалогов между разными ведомствами.
"Разумеется, периодически возникают вопросы, предполагающие особое внимание. Их решение еще больше укрепляет наши отношения", - указывается в тексте.