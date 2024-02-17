https://sputnik-abkhazia.ru/20240217/mid-soyuznicheskie-otnosheniya-mezhdu-abkhaziey-i-rossiey-ne-podlezhat-revizii-1050193241.html

МИД: союзнические отношения между Абхазией и Россией не подлежат ревизии

МИД: союзнические отношения между Абхазией и Россией не подлежат ревизии

СУХУМ, 17 фев - Sputnik. Союзнические отношения, которые были выстроены между Абхазией и Россией, не подлежат пересмотру, говорится в комментарии пресс-службы... 17.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-17T19:35+0300

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СУХУМ, 17 фев - Sputnik. Союзнические отношения, которые были выстроены между Абхазией и Россией, не подлежат пересмотру, говорится в комментарии пресс-службы МИД Абхазии. В ведомстве отметили, что отношения выстроены на прочной исторической, человеческой и культурно-гуманитарной традициях, и механизм межгосударственного взаимодействия делится на большое количество диалогов между разными ведомствами. "Разумеется, периодически возникают вопросы, предполагающие особое внимание. Их решение еще больше укрепляет наши отношения", - указывается в тексте.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240210/zakharova-otsenila-razvitie-otnosheniy-mezhdu-rossiey-abkhaziey-i-yuzhnoy-osetiey-v-2023-godu-1050112647.html

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