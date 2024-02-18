https://sputnik-abkhazia.ru/20240218/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-19-fevralya-1050202395.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 19 февраля

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 19 февраля

Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать барическое поле повышенного давления и холодная воздушная масса. 18.02.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 18 фев - Sputnik. В понедельник, 19 февраля, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Ночью и до полудня временами ожидается дождь разной интенсивности, туман, днем без осадков. В горах снег.Атмосферное давление – повышенное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный 3-8 метров в секунду, порывы до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +7°С до +12°С.Температура морской воды +11°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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