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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 19 февраля
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 19 февраля
Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать барическое поле повышенного давления и холодная воздушная масса. 18.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-18T19:40+0300
2024-02-18T19:40+0300
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в абхазии
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СУХУМ, 18 фев - Sputnik. В понедельник, 19 февраля, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Ночью и до полудня временами ожидается дождь разной интенсивности, туман, днем без осадков. В горах снег.Атмосферное давление – повышенное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный 3-8 метров в секунду, порывы до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +7°С до +12°С.Температура морской воды +11°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 19 февраля
19:40 18.02.2024 (обновлено: 21:40 18.02.2024)
Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать барическое поле повышенного давления и холодная воздушная масса.
СУХУМ, 18 фев - Sputnik. В понедельник, 19 февраля, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ночью и до полудня временами ожидается дождь разной интенсивности, туман, днем без осадков. В горах снег.
Атмосферное давление – повышенное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный 3-8 метров в секунду, порывы до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +7°С до +12°С.
Температура морской воды +11°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.