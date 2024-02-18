https://sputnik-abkhazia.ru/20240218/verkhovnyy-sud-prigovor-edgaru-abukhba-byl-izmenen-lish-v-chasti-opredeleniya-vida-kolonii-1050198387.html

Верховный суд: приговор Эдгару Абухба был изменен лишь в части определения вида колонии

Верховный суд: приговор Эдгару Абухба был изменен лишь в части определения вида колонии

Ранее МИД России выразил крайнее недоумение информацией об освобождении Эдгара Абухба, который "вышел на свободу после смягчения ему приговора решением... 18.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-18T17:58+0300

2024-02-18T17:58+0300

2024-02-18T17:58+0300

абхазия

верховный суд абхазии

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СУХУМ, 18 фев - Spunik. Приговор для Эдгара Абухба, обвиненного в изнасиловании, грабеже и причинении тяжкого вреда здоровью россиянки был изменен лишь в части определения вида исправительного учреждения, сообщает пресс-служба Верховного суда Абхазии. Этот приговор был обжалован в кассационном порядке и изменен. Эдгару Абухба назначили наказание в виде девяти лет заключения в колонии строгого режима и штрафу в 10 тысяч рублей. Адвокат подал жалобу, в которой просил отменить решения суда первой и кассационной инстанций и оправдать Абухба. Президиум Верховного суда направил запрос в Конституционный суд, который заключил, что "само несовершеннолетие виновного на момент совершения им преступления должно признаваться судом смягчающим обстоятельством, даже если к моменту рассмотрения дела в суде подсудимый достиг совершеннолетия"."Президиум Верховного суда Республики Абхазия по результатам рассмотрения надзорной жалобы постановил: определение Кассационной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия от 16.06.2021 г. отменить (в части изменения вида исправительного учреждения), а приговор Сухумского городского суда от 04.02.2021 г. в отношении Абухба Э.Г. оставить в силе, то есть девять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в тексте. Срок содержания под стражей Эдгара Абухба исчисляется со 2 августа 2019 года, отмечается в комментарии.Эдгар Абухба в 2021 году был обвинен в изнасиловании, грабеже и причинении тяжкого вреда здоровью гражданки России и приговорен Сухумским судом к девяти годам колонии общего режима без штрафа. Затем Кассационная коллегия Верховного суда изменила приговор – Абухба получил 9 лет колонии строгого режима и 10 000 рублей штрафа. Решение коллегии было связано с тем, что в момент совершения преступления Абухба был несовершеннолетним, но к моменту вынесения приговора ему исполнилось 18 лет. Также по гражданскому иску в пользу потерпевшей стороны Абухба обязан выплатить 1,148 миллиона рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230616/delo-na-pauze-verkhovnyy-sud-rassmotrel-zhalobu-po-delu-ob-iznasilovanii-rossiyanki-1046375146.html

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