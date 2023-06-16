https://sputnik-abkhazia.ru/20230616/delo-na-pauze-verkhovnyy-sud-rassmotrel-zhalobu-po-delu-ob-iznasilovanii-rossiyanki-1046375146.html

Поставили на паузу: Верховный суд рассмотрел жалобу по делу об изнасиловании россиянки

Поставили на паузу: Верховный суд рассмотрел жалобу по делу об изнасиловании россиянки

Президиум Верховного суда Абхазии приостановил производство по делу в отношении надзорной жалобы адвоката Лики Чакветадзе, представляющей интересы Эдгара... 16.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-16T18:15+0300

2023-06-16T18:15+0300

2023-06-16T18:20+0300

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Эдгар Абухба был обвинен в изнасиловании, причинении тяжкого вреда здоровью и грабеже гражданки России. Он отбывает заключение сроком в девять лет в колонии строго режима. В момент совершения преступления Абухба было 17 лет, пока шло судебное расследование, он достиг совершеннолетия.По мнению Президиума Верховного суда нормы Уголовного кодекса Абхазии, не содержат прямого указания на того, какое наказание должно нести лицо, совершившее преступление в несовершеннолетнем возрасте, но на момент вынесения приговора достигшее 18 лет.Президиум постановил направить в Конституционный суд Абхазии запрос о проверке конституционности статьи 39 Исправительно-трудового кодекса и части 1 статьи 53 Уголовного кодекса Абхазии.SputnikОбстоятельства делаСогласно материалам дела, 31 июля 2019 года Эдгар Абухба, которому к тому времени было 17 лет, встретился с потерпевшей 1999 года рождения и "у него возник преступный умысел на удовлетворение своих сексуальных потребностей и вступление в половой акт". Молодой человек пригласил девушку в кафе, уверял ее в намерении жениться и склонял к половому акту.Через некоторое время девушка захотела посетить уборную, и подросток, обещая проводить ее в общественный туалет, привел ее к сгоревшему Совмину, где и произошло преступление. На одном из этажей заброшенного здания обвиняемый вновь попытался уговорить девушку, но, в очередной раз получил отказ, нанес ей многочисленные удары в различные части тела и изнасиловал.Кроме того, Абухба украл у девушки два телефона, деньги, золотое кольцо и браслет.По заключению судебно-медицинской экспертизы, у потерпевшей была гематома в височной области, перелом височной кости, генитальные ссадины и кровоподтеки.Сухумском городски судом в 2021 году Эдгар Абухба был признан виновным в изнасиловании, соединенном с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, грабеже в крупном размере, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Ему было назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима без штрафа.Кассационная коллегия Верховного суда изменила приговор в отношении Абухба и назначила окончательное наказание в виде девяти лет лишения свободы со штрафом 10 000 рублей и отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Суд кассационной инстанции посчитал ошибочным решение Сухумского суда, которое основывалось на несовершеннолетнем возрасте Абухба в момент совершения преступления, из-за которого ему и была определена колония общего режима.Кассационная коллегия приняла решение, что, так как обвиняемый достиг совершеннолетия к моменту вынесения приговора, на него распространяются общие правила, предусмотренные статьей 53 УК Абхазии – для мужчин, осужденных за совершение особо тяжких преступлений, ранее не отбывавших заключение, назначается колония строгого режима.24 октября 2022 года защитник подсудимого, Лика Чакветадзе, подала надзорную жалобу в Президиум Верховного суда Абхазии. Она сослалась на неправильное применение уголовно-процессуального кодекса и отсутствие материально-правового доказательства виновности Абухба.7 октября судьей Верховного суда Екатериной Онищенко было вынесено постановление об отказе в передаче жалобы Чакветадзе для рассмотрения на заседании Президиума Верховного суда. 28 декабря решение Онищенко было отменено постановлением председателя Верховного суда.Мнение защитыАдвокат Абухба Лика Чакветадзе в своей речи отметила, что необходимо отменить приговор Сухумского горсуда, кассационное определение Верховного суда, оправдать Абухба по всем статьям обвинения и прекратить уголовное преследование.По ее словам, факт полового контакта между Абухба и Сурыгиной не оспаривается ни одной из сторон. Противоречия заключаются лишь в том, был он насильственным или добровольным. В показаниях потерпевшая говорила, что всячески давала понять, что не хочет вступать в контакт с Абухба."Если Сурыгина была против ухаживаний со стороны Абухба, то почему продолжала с ним гулять и сидеть в кафе в течение трех часов. Данный вопрос следствием и судом так и не задан, на него не дан ответ, и имеющиеся сомнения в правдивости ее показаний не сняты", - сказала адвокат.Чакветадзе отметила, что Абухба обладает более "субтильным" телосложением, а Сурыгина намного крупнее него, при этом пострадавшая утверждает, что он смог ее затащить на третий этаж, где и произошло изнасилование.Также адвокат пыталась найти ответ на вопрос почему Сурыгина не воспользовалась камнями, обломками предметов, находящимися под ней, а "продолжала раздеваться, не выпуская телефон из рук в период совершения половых актов", "активно переписывалась в социальных сетях".Чакветадзе считает, что показания Сурыгиной не могут быть положены в основу приговора, так как ее мать говорила, что дочь страдает провалами в памяти и наблюдается у психолога. Адвокат отметила, что в отношении девушки должна быть назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза.Потерпевшая может лгать по многим мотивам, ее показания не могут быть для суда достоверным источником информации, так как они непоследовательны и противоречивы, сказала защитник."Следует с огорчением отметить, что в последнее время в абхазской правоприменительной практике по половым преступлениям уровень доказанности недопустимо упал. Обычными стали случаи, когда мужчин стали осуждать на длительные сроки лишения свободы только на основании показаний потерпевших, хотя еще Верховный суд СССР говорил, что недопустимо осуждать человека только по показаниям потерпевших", - добавила она.Также Чакветадзе подчеркнула, что орган предварительного следствия полностью проигнорировал показания единственного свидетеля – официантки кафе, которая не увидела драгоценностей на потерпевшей. Кроме того, ни один из двоих свидетелей, видевших Абухба после произошедшего, не видел при нем телефона.Самое главное, по словам Чакветадзе, для лица, которому на момент приговора уже было 18 лет, но на момент преступления еще не было, местом отбытия наказания должна быть колония общего режима.Доводы обвиненияПервый заместитель Генерального прокурора Абхазии Дамир Квициния в своей речи отметил, что доводы защиты, изложенные в надзорной жалобе не обоснованы.По его словам, Абухба достиг совершеннолетия к моменту предварительного расследования, направления дела в суд и вынесения приговора, поэтому он должен по закону отбывать срок в колонии строгого режима за совершение особо тяжкого преступления.Начальник Судебного управления Генпрокуратуры Даур Амичба обратил внимание на то, что изменение режима со строгого на общий не влечет никаких дополнительных изменений, кроме сокращения срока ареста, поэтому говорить о гуманном обращении с несовершеннолетними не приходится.Он обратил внимание президиума на то, что в Абхазии не существует официальной статистики, согласно которой большинство мужчин судят за изнасилование лишь на основании показаний потерпевших.Адвокат потерпевшей стороны Инга Габилая обратила внимание, что после изнасилования на вещах Сурыгиной была найдена кровь, по группе крови схожая с Абухба, а также биоматериал обвиняемого, который ранее утверждал, что предохранялся. Она напомнила, что гинеколог, который осматривал девушку, заключил наличие у нее множественных генитальных ссадин.По словам Габилая, в распоряжении стороны обвинения есть фотографии с увечьями, которые подтверждают, что никакого добровольного полового акта и быть не могло. Девушка пережила три операции, у нее западал правый глаз, который визуально все еще отличается от левого, были раздроблены скуловые кости. Как отметила адвокат, Абухба был уверен, что нанес свой жертве смертельные увечья, о чем сообщил другу по телефону.Габилая добавила, что сторона обвиняемого предлагала потерпевшей деньги чтобы "материальным путем урегулировать вопросы".На процессе присутствовали представители Посольства России в Абхазии. Заведующий консульским отделом Екатерина Павлова отметила, что полностью поддерживает сторону обвинения. По ее словам, это резонансное дело не раз обсуждалось на двусторонних абхазо-российских консультациях и держится на контроле.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230123/prezidium-verkhovnogo-suda-rassmotrit-zhalobu-po-delu-edgara-abukhba-1043750294.html

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