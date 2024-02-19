https://sputnik-abkhazia.ru/20240219/--prognoz-pogody-v-abkhazii-na-20-fevralya-1050218620.html

Прогноз погоды в Абхазии на 20 февраля

Прогноз погоды в Абхазии на 20 февраля

Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием юго-западной периферии Сибирского антициклона. 19.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-19T19:12+0300

2024-02-19T19:12+0300

2024-02-19T19:12+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 19 фев - Sputnik. Ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ночью и до полудня временами ожидается дождь разной интенсивности, туман, днем без осадков. В горах снег.Атмосферное давление – повышенное, нестабильное. Ветер слабый и умеренный 3-8 метров в секунду, порывы до 10 метров в секунду. Относительная влажность воздуха 60-80%.Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +7°С до +12°С. Температура морской воды +11°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.

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погода в абхазии