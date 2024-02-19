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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240219/--prognoz-pogody-v-abkhazii-na-20-fevralya-1050218620.html
Прогноз погоды в Абхазии на 20 февраля
Прогноз погоды в Абхазии на 20 февраля
Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием юго-западной периферии Сибирского антициклона. 19.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-19T19:12+0300
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СУХУМ, 19 фев - Sputnik. Ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ночью и до полудня временами ожидается дождь разной интенсивности, туман, днем без осадков. В горах снег.Атмосферное давление – повышенное, нестабильное. Ветер слабый и умеренный 3-8 метров в секунду, порывы до 10 метров в секунду. Относительная влажность воздуха 60-80%.Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +7°С до +12°С. Температура морской воды +11°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
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погода в абхазии
погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на 20 февраля

19:12 19.02.2024
© Sputnik / Томас ТхайцукРицинский реликтовый национальный парк
Рицинский реликтовый национальный парк - Sputnik Абхазия, 1920, 19.02.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием юго-западной периферии Сибирского антициклона.
СУХУМ, 19 фев - Sputnik. Ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Ночью и до полудня временами ожидается дождь разной интенсивности, туман, днем без осадков. В горах снег.

Атмосферное давление – повышенное, нестабильное. Ветер слабый и умеренный 3-8 метров в секунду, порывы до 10 метров в секунду. Относительная влажность воздуха 60-80%.

Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +7°С до +12°С. Температура морской воды +11°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.

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