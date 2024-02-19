Прогноз погоды в Абхазии на 20 февраля
© Sputnik / Томас ТхайцукРицинский реликтовый национальный парк
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием юго-западной периферии Сибирского антициклона.
СУХУМ, 19 фев - Sputnik. Ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ночью и до полудня временами ожидается дождь разной интенсивности, туман, днем без осадков. В горах снег.
Атмосферное давление – повышенное, нестабильное. Ветер слабый и умеренный 3-8 метров в секунду, порывы до 10 метров в секунду. Относительная влажность воздуха 60-80%.
Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +7°С до +12°С. Температура морской воды +11°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Ночью и до полудня временами ожидается дождь разной интенсивности, туман, днем без осадков. В горах снег.
Атмосферное давление – повышенное, нестабильное. Ветер слабый и умеренный 3-8 метров в секунду, порывы до 10 метров в секунду. Относительная влажность воздуха 60-80%.
Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +7°С до +12°С. Температура морской воды +11°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.