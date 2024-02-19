https://sputnik-abkhazia.ru/20240219/ator-ne-postupalo-rekomendatsiy-vozderzhatsya-ot-prodazhi-turov-v-abkhaziyu-1050209168.html

АТОР не поступало рекомендаций воздержаться от продажи туров в Абхазию

АТОР не поступало рекомендаций воздержаться от продажи туров в Абхазию

СУХУМ, 19 фев - Sputnik. Российским туроператорам не поступало рекомендаций воздержаться от продажи туров в Абхазию, сообщили в АТОР. 19.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-19T12:03+0300

2024-02-19T12:03+0300

2024-02-19T12:03+0300

в абхазии

абхазия

мид абхазии

мид рф

ассоциация туроператоров россии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/11/1047541162_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1161d073247bb2ee33bb80184fca1127.jpg

СУХУМ, 19 фев - Sputnik. Российским туроператорам не поступало рекомендаций воздержаться от продажи туров в Абхазию, сообщили в АТОР. В пятницу МИД России в своем Telegram-канале прокомментировал ситуацию с отбыванием срока гражданином Абхазии Эдгаром Абухба. В ведомстве предупредили о рисках для безопасности иностранных гостей, прибывающих на абхазские курорты.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240217/mid-soyuznicheskie-otnosheniya-mezhdu-abkhaziey-i-rossiey-ne-podlezhat-revizii-1050193241.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, мид абхазии, мид рф, ассоциация туроператоров россии