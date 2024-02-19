https://sputnik-abkhazia.ru/20240219/ator-ne-postupalo-rekomendatsiy-vozderzhatsya-ot-prodazhi-turov-v-abkhaziyu-1050209168.html
АТОР не поступало рекомендаций воздержаться от продажи туров в Абхазию
АТОР не поступало рекомендаций воздержаться от продажи туров в Абхазию
СУХУМ, 19 фев - Sputnik. Российским туроператорам не поступало рекомендаций воздержаться от продажи туров в Абхазию, сообщили в АТОР. 19.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-19T12:03+0300
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СУХУМ, 19 фев - Sputnik. Российским туроператорам не поступало рекомендаций воздержаться от продажи туров в Абхазию, сообщили в АТОР. В пятницу МИД России в своем Telegram-канале прокомментировал ситуацию с отбыванием срока гражданином Абхазии Эдгаром Абухба. В ведомстве предупредили о рисках для безопасности иностранных гостей, прибывающих на абхазские курорты.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240217/mid-soyuznicheskie-otnosheniya-mezhdu-abkhaziey-i-rossiey-ne-podlezhat-revizii-1050193241.html
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абхазия, мид абхазии, мид рф, ассоциация туроператоров россии
абхазия, мид абхазии, мид рф, ассоциация туроператоров россии
АТОР не поступало рекомендаций воздержаться от продажи туров в Абхазию
СУХУМ, 19 фев - Sputnik. Российским туроператорам не поступало рекомендаций воздержаться от продажи туров в Абхазию, сообщили в АТОР.
В пятницу МИД России в своем Telegram-канале прокомментировал ситуацию с отбыванием срока гражданином Абхазии Эдгаром Абухба. В ведомстве предупредили о рисках для безопасности иностранных гостей, прибывающих на абхазские курорты.
"Обращаем особое внимание, что данные предупреждения не являются официальными уведомлениями о наличии угрозы безопасности жизни и здоровью граждан согласно 14 ФЗ "Об основах туристской деятельности в РФ", – отметили в АТОР.