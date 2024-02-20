https://sputnik-abkhazia.ru/20240220/letniy-otdykh-v-abkhazii-zanimaet-vtoroe-mesto-po-sprosu-posle-kurortov-krasnodarskogo-kraya-1050227067.html

Летний отдых в Абхазии занимает второе место по спросу после курортов Краснодарского края

Летний отдых в Абхазии занимает второе место по спросу после курортов Краснодарского края

СУХУМ, 20 фев - Sputnik. Продажи туров в Абхазию из России не снизились на фоне заявлений властей РФ о рисках для безопасности. Аннуляций по направлению также... 20.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-20T14:30+0300

2024-02-20T14:30+0300

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СУХУМ, 20 фев - Sputnik. Продажи туров в Абхазию из России не снизились на фоне заявлений властей РФ о рисках для безопасности. Аннуляций по направлению также нет, сообщили Риа Новости в Российском союзе туриндустрии. В целом продажи туров в республику на лето идут активнее, чем в прошлом году. По словам коммерческого директора туроператора "Алеан" Оксаны Булах, к 19 февраля сделано на 50% больше бронирований по направлению, чем в аналогичный период прошлого года.По спросу на лето Абхазия занимает второе место после курортов Краснодарского края. На республику приходится 15% всех летних бронирований, на курорты Кубани – 59% бронирований, сказал эксперт.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240217/mid-soyuznicheskie-otnosheniya-mezhdu-abkhaziey-i-rossiey-ne-podlezhat-revizii-1050193241.html

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отдых в абхазии, отдых у моря, лето, курорты абхазии