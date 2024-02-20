Прогноз погоды в Абхазии на 21 февраля
© Sputnik / Томас ТхайцукВид с Анакопийской крепости
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле повышенного атмосферного давления.
СУХУМ, 20 фев - Sputnik. В среду, по сообщению синоптиков, ожидается небольшая облачность, без осадков. Местами небольшой туман.
Атмосферное давление высокое. Относительная влажность воздух 60-80%. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +3°С, +8°С, днем до +12°С.
Температура морской воды +10°С. Волнение моря 2-3 балла.
Атмосферное давление высокое. Относительная влажность воздух 60-80%. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +3°С, +8°С, днем до +12°С.
Температура морской воды +10°С. Волнение моря 2-3 балла.