https://sputnik-abkhazia.ru/20240220/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-21-fevralya-1050231103.html

Прогноз погоды в Абхазии на 21 февраля

Прогноз погоды в Абхазии на 21 февраля

Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле повышенного атмосферного давления. 20.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-20T20:49+0300

2024-02-20T20:49+0300

2024-02-20T20:49+0300

в абхазии

погода в абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0b/10/1049095803_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7e8b5a5c2e017270f1c031db9d5b232e.jpg

СУХУМ, 20 фев - Sputnik. В среду, по сообщению синоптиков, ожидается небольшая облачность, без осадков. Местами небольшой туман.Атмосферное давление высокое. Относительная влажность воздух 60-80%. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3°С, +8°С, днем до +12°С.Температура морской воды +10°С. Волнение моря 2-3 балла.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

погода в абхазии