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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240220/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-21-fevralya-1050231103.html
Прогноз погоды в Абхазии на 21 февраля
Прогноз погоды в Абхазии на 21 февраля
Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле повышенного атмосферного давления. 20.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-20T20:49+0300
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в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 20 фев - Sputnik. В среду, по сообщению синоптиков, ожидается небольшая облачность, без осадков. Местами небольшой туман.Атмосферное давление высокое. Относительная влажность воздух 60-80%. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3°С, +8°С, днем до +12°С.Температура морской воды +10°С. Волнение моря 2-3 балла.
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погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на 21 февраля

20:49 20.02.2024
© Sputnik / Томас ТхайцукВид с Анакопийской крепости
Вид с Анакопийской крепости - Sputnik Абхазия, 1920, 20.02.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле повышенного атмосферного давления.
СУХУМ, 20 фев - Sputnik. В среду, по сообщению синоптиков, ожидается небольшая облачность, без осадков. Местами небольшой туман.

Атмосферное давление высокое. Относительная влажность воздух 60-80%. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +3°С, +8°С, днем до +12°С.

Температура морской воды +10°С. Волнение моря 2-3 балла.
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