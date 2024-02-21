https://sputnik-abkhazia.ru/20240221/fond-ashana-otkryl-sbor-na-reabilitatsiyu-troikh-podopechnykh-1050237846.html

Фонд "Ашана" открыл сбор на реабилитацию троих подопечных

Фонд "Ашана" открыл сбор на реабилитацию троих подопечных

Всех троих детей объединяет общий диагноз - задержка психоречевого развития. Им необходимо пройти курс психолого-коррекционной помощи и реабилитации в Сочи. 21.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-21T14:48+0300

2024-02-21T14:48+0300

2024-02-21T14:48+0300

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СУХУМ, 21 фев - Sputnik. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор средств на комплексную диагностику и реабилитацию троих подопечных - Марии Панчулидзе, Самея Ардзинба и Алана Смыр.В 2023 году они уже смогли пройти курс курс психолого-коррекционной помощи и реабилитации в Сочи, но чтобы закрепить прогресс, заниматься со специалистами нужно постоянно. Для детей разработали индивидуальную программу коррекции и реабилитации на основе их диагнозов, в нее войдут АРТ-терапия, сенсорная интеграция, занятия с логопедом-дефектологом и с клиническим психологом, и многое другое.Общая стоимость лечения на троих составляет 609,4 тысячи рублей. Узнать о том, как можно помочь Марии, Самею и Алану, можно на сайте фонда "Ашана".

https://sputnik-abkhazia.ru/20231228/takie-obstoyatelstva-dzhindzholiya-ob-itogakh-raboty-ashany-v-2023-godu-1049665363.html

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