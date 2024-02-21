https://sputnik-abkhazia.ru/20240221/tseremoniya-vozlozheniya-tsvetov-k-pamyatniku-dmitriyu-gulia-proshla-v-sukhume-1050235942.html

Церемония возложения цветов к памятнику Дмитрию Гулиа прошла в Сухуме

Церемония возложения цветов к памятнику Дмитрию Гулиа прошла в Сухуме

Основоположник абхазской литературы, Народный поэт Абхазии, просветитель, ученый, лингвист Дмитрий Гулиа родился 150 лет назад 21 февраля 1874 года. 21.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-21T11:25+0300

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СУХУМ, 21 фев - Sputnik, Бадрак Авидзба. Церемония возложения цветов к памятнику основоположника национальной литературы, Народного поэта Абхазии Дмитрия Гулиа состоялась в Сухуме. Почтить память писателя в честь его 150-летия сюда пришли президент Аслан Бжания, члены правительства, депутаты, представители интеллигенции, общественные деятели, школьники, любители творчества автора.Дмитрий Гулиа – абхазский писатель, Народный поэт, этнограф, создатель абхазского алфавита и азбуки, родоначальник абхазской литературы, организатор первого абхазского передвижного театра, Герой Социалистического Труда. В честь 150-летия со дня его рождения президент Аслан Бжания объявил 2024 год годом Дмитрия Гулиа.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240206/kholodnyy-i-so-shramami-kak-zhivet-sukhumskiy-dom-dmitriya-gulia-1050062142.html

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