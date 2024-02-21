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Вечер памяти Дмитрия Гулиа прошел в Сухуме
Вечер памяти Дмитрия Гулиа прошел в Сухуме
Основоположник абхазской литературы, Народный поэт Абхазии, просветитель, ученый, лингвист Дмитрий Гулиа родился 150 лет назад, 21 февраля 1874 года. 21.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-21T20:54+0300
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СУХУМ, 21 фев - Sputnik, Бадрак Авидзба. В литературно-мемориальном музее основоположника абхазской литературы, Народного поэта Абхазии Дмитрия Гулиа состоялся вечер памяти, посвященный 150-летию со дня его рождения. У входа в музей выставили автомобиль "Победа", который сын писателя Георгий подарил своему отцу в 1949 году. Работники дома-музея организовали экскурсии для посетителей, демонстрировали им ценные экспонаты и рассказывали о самых значимых эпизодах жизни и творчества автора. В мероприятии принял участие вице-президент Бадра Гунба, временно исполняющая обязанности министра культуры Динара Смыр, потомки Народного поэта, писатели, представители творческой и научной интеллигенции. Выступая перед собравшимися, директор дома-музея Светлана Корсая отметила значение личности Дмитрия Гулиа в развитии отечественной литературы, языка и национальной культуры в целом. Она подчеркнула необходимость сохранения и популяризации наследия автора. В том числе, обратила внимание на то, что зданию давно необходим ремонт. Затем праправнуки Дмитрия Гулиа прочли стихотворения великого предка, представители интеллигенции обсудили роль Народного поэта в становлении абхазской литературы и культуры. Свое обращение к участникам вечера прислали внуки Дмитрия Гулиа - Татьяна и Георгий. Дмитрий Гулиа – абхазский писатель, Народный поэт, этнограф, создатель абхазского алфавита и азбуки, родоначальник абхазской литературы, организатор первого абхазского передвижного театра, Герой Социалистического Труда. В честь 150-летия со дня его рождения президент Аслан Бжания объявил 2024 год годом Дмитрия Гулиа.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240206/kholodnyy-i-so-shramami-kak-zhivet-sukhumskiy-dom-dmitriya-gulia-1050062142.html
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Вечер памяти Дмитрия Гулиа прошел в Сухуме
20:54 21.02.2024 (обновлено: 21:11 21.02.2024)
Основоположник абхазской литературы, Народный поэт Абхазии, просветитель, ученый, лингвист Дмитрий Гулиа родился 150 лет назад, 21 февраля 1874 года.
СУХУМ, 21 фев - Sputnik, Бадрак Авидзба. В литературно-мемориальном музее основоположника абхазской литературы, Народного поэта Абхазии Дмитрия Гулиа состоялся вечер памяти, посвященный 150-летию со дня его рождения.
У входа в музей выставили автомобиль "Победа", который сын писателя Георгий подарил своему отцу в 1949 году. Работники дома-музея организовали экскурсии для посетителей, демонстрировали им ценные экспонаты и рассказывали о самых значимых эпизодах жизни и творчества автора.
В мероприятии принял участие вице-президент Бадра Гунба, временно исполняющая обязанности министра культуры Динара Смыр, потомки Народного поэта, писатели, представители творческой и научной интеллигенции.
Выступая перед собравшимися, директор дома-музея Светлана Корсая отметила значение личности Дмитрия Гулиа в развитии отечественной литературы, языка и национальной культуры в целом. Она подчеркнула необходимость сохранения и популяризации наследия автора. В том числе, обратила внимание на то, что зданию давно необходим ремонт.
Затем праправнуки Дмитрия Гулиа прочли стихотворения великого предка, представители интеллигенции обсудили роль Народного поэта в становлении абхазской литературы и культуры.
Свое обращение к участникам вечера прислали внуки Дмитрия Гулиа - Татьяна и Георгий.
Дмитрий Гулиа – абхазский писатель, Народный поэт, этнограф, создатель абхазского алфавита и азбуки, родоначальник абхазской литературы, организатор первого абхазского передвижного театра, Герой Социалистического Труда.
В честь 150-летия со дня его рождения президент Аслан Бжания объявил 2024 год годом Дмитрия Гулиа.