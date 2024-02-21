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https://sputnik-abkhazia.ru/20240221/vystavka-levarsy-butba-otkrylas-na-gume-1050239432.html
Выставка Леварсы Бутба открылась на "Гуме"
Выставка Леварсы Бутба открылась на "Гуме"
Леварса Бутба — член Союза художников Абхазии, его картины выставлялись в различных собраниях и коллекциях США, Германии, Франции, Италии, России, Швейцарии... 21.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-21T16:21+0300
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СУХУМ, 21 фев - Sputnik, Асмат Цвижба. В день рождения художника Леварсы Бутба на культурно-деловой платформе "Гума" состоялась однодневная выставка его работ из частных коллекций. Всего было представлено десять оригиналов картин, 32 репродукции работ, сгоревших при пожаре в хранилище Национальной картинной галерее и одна афиша к спектаклю "Самоубийца", который ставили в Абхазском драматическом театре в 1996 году. Выставка организована совместно с Союзом художников Абхазии, Всемирным Абхазо-абазинским конгрессом и сотрудником Национальной картинной галереи Азой Аргун.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240202/zdanie-natsionalnoy-kartinnoy-galerei-abkhazii-chastichno-vosstanovyat-v-2024-godu-1050043290.html
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абхазия, культура
абхазия, культура

Выставка Леварсы Бутба открылась на "Гуме"

16:21 21.02.2024 (обновлено: 17:16 21.02.2024)
© Sputnik / Томас ТхайцукВыставка Леварсы Бутба открылась на "Гуме"
Выставка Леварсы Бутба открылась на Гуме - Sputnik Абхазия, 1920, 21.02.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Леварса Бутба — член Союза художников Абхазии, его картины выставлялись в различных собраниях и коллекциях США, Германии, Франции, Италии, России, Швейцарии, Турции, Японии.
СУХУМ, 21 фев - Sputnik, Асмат Цвижба. В день рождения художника Леварсы Бутба на культурно-деловой платформе "Гума" состоялась однодневная выставка его работ из частных коллекций.
Всего было представлено десять оригиналов картин, 32 репродукции работ, сгоревших при пожаре в хранилище Национальной картинной галерее и одна афиша к спектаклю "Самоубийца", который ставили в Абхазском драматическом театре в 1996 году.
© Sputnik / Томас ТхайцукВыставка Леварсы Бутба открылась на "Гуме"
Выставка Леварсы Бутба открылась на Гуме - Sputnik Абхазия
1/9
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка Леварсы Бутба открылась на "Гуме"
© Sputnik / Томас ТхайцукВыставка Леварсы Бутба открылась на "Гуме"
Выставка Леварсы Бутба открылась на Гуме - Sputnik Абхазия
2/9
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка Леварсы Бутба открылась на "Гуме"
© Sputnik / Томас ТхайцукВыставка Леварсы Бутба открылась на "Гуме"
Выставка Леварсы Бутба открылась на Гуме - Sputnik Абхазия
3/9
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка Леварсы Бутба открылась на "Гуме"
© Sputnik / Томас ТхайцукВыставка Леварсы Бутба открылась на "Гуме"
Выставка Леварсы Бутба открылась на Гуме - Sputnik Абхазия
4/9
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка Леварсы Бутба открылась на "Гуме"
© Sputnik / Томас ТхайцукВыставка Леварсы Бутба открылась на "Гуме"
Выставка Леварсы Бутба открылась на Гуме - Sputnik Абхазия
5/9
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка Леварсы Бутба открылась на "Гуме"
© Sputnik / Томас ТхайцукВыставка Леварсы Бутба открылась на "Гуме"
Выставка Леварсы Бутба открылась на Гуме - Sputnik Абхазия
6/9
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка Леварсы Бутба открылась на "Гуме"
© Sputnik / Томас ТхайцукВыставка Леварсы Бутба открылась на "Гуме"
Выставка Леварсы Бутба открылась на Гуме - Sputnik Абхазия
7/9
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка Леварсы Бутба открылась на "Гуме"
© Sputnik / Томас ТхайцукВыставка Леварсы Бутба открылась на "Гуме"
Выставка Леварсы Бутба открылась на Гуме - Sputnik Абхазия
8/9
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка Леварсы Бутба открылась на "Гуме"
© Sputnik / Томас ТхайцукВыставка Леварсы Бутба открылась на "Гуме"
Выставка Леварсы Бутба открылась на Гуме - Sputnik Абхазия
9/9
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка Леварсы Бутба открылась на "Гуме"
1/9
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка Леварсы Бутба открылась на "Гуме"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка Леварсы Бутба открылась на "Гуме"
3/9
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка Леварсы Бутба открылась на "Гуме"
4/9
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка Леварсы Бутба открылась на "Гуме"
5/9
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка Леварсы Бутба открылась на "Гуме"
6/9
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка Леварсы Бутба открылась на "Гуме"
7/9
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка Леварсы Бутба открылась на "Гуме"
8/9
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка Леварсы Бутба открылась на "Гуме"
9/9
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка Леварсы Бутба открылась на "Гуме"
"За свою короткую жизнь Леварса Бутба написал огромное количество работ. В ходе подготовки к выставке даже в этом году мы открываем для себя новые работы. Мы собираем то, что людям никогда не удавалось увидеть в Центральном выставочном зале", - сказала куратор платформы Щарида Тужба.
Выставка организована совместно с Союзом художников Абхазии, Всемирным Абхазо-абазинским конгрессом и сотрудником Национальной картинной галереи Азой Аргун.
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