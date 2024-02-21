https://sputnik-abkhazia.ru/20240221/vystavka-levarsy-butba-otkrylas-na-gume-1050239432.html

Выставка Леварсы Бутба открылась на "Гуме"

Выставка Леварсы Бутба открылась на "Гуме"

Леварса Бутба — член Союза художников Абхазии, его картины выставлялись в различных собраниях и коллекциях США, Германии, Франции, Италии, России, Швейцарии... 21.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-21T16:21+0300

2024-02-21T16:21+0300

2024-02-21T17:16+0300

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СУХУМ, 21 фев - Sputnik, Асмат Цвижба. В день рождения художника Леварсы Бутба на культурно-деловой платформе "Гума" состоялась однодневная выставка его работ из частных коллекций. Всего было представлено десять оригиналов картин, 32 репродукции работ, сгоревших при пожаре в хранилище Национальной картинной галерее и одна афиша к спектаклю "Самоубийца", который ставили в Абхазском драматическом театре в 1996 году. Выставка организована совместно с Союзом художников Абхазии, Всемирным Абхазо-абазинским конгрессом и сотрудником Национальной картинной галереи Азой Аргун.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240202/zdanie-natsionalnoy-kartinnoy-galerei-abkhazii-chastichno-vosstanovyat-v-2024-godu-1050043290.html

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