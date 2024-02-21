Выставка Леварсы Бутба открылась на "Гуме"
16:21 21.02.2024 (обновлено: 17:16 21.02.2024)
© Sputnik / Томас ТхайцукВыставка Леварсы Бутба открылась на "Гуме"
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Леварса Бутба — член Союза художников Абхазии, его картины выставлялись в различных собраниях и коллекциях США, Германии, Франции, Италии, России, Швейцарии, Турции, Японии.
СУХУМ, 21 фев - Sputnik, Асмат Цвижба. В день рождения художника Леварсы Бутба на культурно-деловой платформе "Гума" состоялась однодневная выставка его работ из частных коллекций.
Всего было представлено десять оригиналов картин, 32 репродукции работ, сгоревших при пожаре в хранилище Национальной картинной галерее и одна афиша к спектаклю "Самоубийца", который ставили в Абхазском драматическом театре в 1996 году.
© Sputnik / Томас ТхайцукВыставка Леварсы Бутба открылась на "Гуме"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка Леварсы Бутба открылась на "Гуме"
© Sputnik / Томас ТхайцукВыставка Леварсы Бутба открылась на "Гуме"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка Леварсы Бутба открылась на "Гуме"
© Sputnik / Томас ТхайцукВыставка Леварсы Бутба открылась на "Гуме"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка Леварсы Бутба открылась на "Гуме"
© Sputnik / Томас ТхайцукВыставка Леварсы Бутба открылась на "Гуме"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка Леварсы Бутба открылась на "Гуме"
© Sputnik / Томас ТхайцукВыставка Леварсы Бутба открылась на "Гуме"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка Леварсы Бутба открылась на "Гуме"
© Sputnik / Томас ТхайцукВыставка Леварсы Бутба открылась на "Гуме"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка Леварсы Бутба открылась на "Гуме"
© Sputnik / Томас ТхайцукВыставка Леварсы Бутба открылась на "Гуме"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка Леварсы Бутба открылась на "Гуме"
© Sputnik / Томас ТхайцукВыставка Леварсы Бутба открылась на "Гуме"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка Леварсы Бутба открылась на "Гуме"
© Sputnik / Томас ТхайцукВыставка Леварсы Бутба открылась на "Гуме"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка Леварсы Бутба открылась на "Гуме"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка Леварсы Бутба открылась на "Гуме"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка Леварсы Бутба открылась на "Гуме"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка Леварсы Бутба открылась на "Гуме"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка Леварсы Бутба открылась на "Гуме"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка Леварсы Бутба открылась на "Гуме"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка Леварсы Бутба открылась на "Гуме"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка Леварсы Бутба открылась на "Гуме"
8/9
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка Леварсы Бутба открылась на "Гуме"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка Леварсы Бутба открылась на "Гуме"
"За свою короткую жизнь Леварса Бутба написал огромное количество работ. В ходе подготовки к выставке даже в этом году мы открываем для себя новые работы. Мы собираем то, что людям никогда не удавалось увидеть в Центральном выставочном зале", - сказала куратор платформы Щарида Тужба.
Выставка организована совместно с Союзом художников Абхазии, Всемирным Абхазо-абазинским конгрессом и сотрудником Национальной картинной галереи Азой Аргун.