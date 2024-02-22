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Ардзинба: союзничество с Россией – наш цивилизационный выбор
Ардзинба: союзничество с Россией – наш цивилизационный выбор
В четверг, 22 февраля, в Сухуме прошел круглый стол о взаимоотношениях России и Абхазии, приуроченный к выборам президента России, которые пройдут в марте. 22.02.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 22 фев - Sputnik. Союзничество с Россией, в том числе, участие в инициированных ею интеграционных объединениях – это цивилизационный выбор Абхазии, заявил министр иностранных дел республики Инал Ардзинба в эксклюзивном комментарии для Sputnik. Он отметил, что Союзное государство России и Беларуси обеспечивает суверенное равенство стран и справедливый подход к межгосударственному диалогу. Министр добавил, что экономика и безопасность – это две ключевые основы, на которых базируется Союзное государство, и абхазские эксперты, принявшие участие в круглом столе в ЦСЭИ, также понимают важность поиска инструментов по укреплению государственного суверенитета Абхазии, прежде всего, именно в этих сферах.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240222/organizatsiyu-vyborov-prezidenta-rossii-obsudili-v-sukhume-1050250284.html
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абхазия, инал ардзинба, новости, союзное государство, россия, белоруссия
Ардзинба: союзничество с Россией – наш цивилизационный выбор
В четверг, 22 февраля, в Сухуме прошел круглый стол о взаимоотношениях России и Абхазии, приуроченный к выборам президента России, которые пройдут в марте.
СУХУМ, 22 фев - Sputnik. Союзничество с Россией, в том числе, участие в инициированных ею интеграционных объединениях – это цивилизационный выбор Абхазии, заявил министр иностранных дел республики Инал Ардзинба в эксклюзивном комментарии для Sputnik.
Он отметил, что Союзное государство России и Беларуси обеспечивает суверенное равенство стран и справедливый подход к межгосударственному диалогу.
"Союзничество с Россией и стратегический курс на участие в таких интеграционных объединениях - это наш цивилизационный выбор, отраженный в межгосударственном договоре с Россией 2014 года. Разумеется, такие масштабные вопросы должны проходить в перспективе через широкие общественные консультации, экспертные обсуждения", - сказал он.
Министр добавил, что экономика и безопасность – это две ключевые основы, на которых базируется Союзное государство, и абхазские эксперты, принявшие участие в круглом столе в ЦСЭИ, также понимают важность поиска инструментов по укреплению государственного суверенитета Абхазии, прежде всего, именно в этих сферах.