https://sputnik-abkhazia.ru/20240222/ardzinba-soyuznichestvo-s-rossiey--nash-tsivilizatsionnyy-vybor-1050250647.html

Ардзинба: союзничество с Россией – наш цивилизационный выбор

Ардзинба: союзничество с Россией – наш цивилизационный выбор

В четверг, 22 февраля, в Сухуме прошел круглый стол о взаимоотношениях России и Абхазии, приуроченный к выборам президента России, которые пройдут в марте. 22.02.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 22 фев - Sputnik. Союзничество с Россией, в том числе, участие в инициированных ею интеграционных объединениях – это цивилизационный выбор Абхазии, заявил министр иностранных дел республики Инал Ардзинба в эксклюзивном комментарии для Sputnik. Он отметил, что Союзное государство России и Беларуси обеспечивает суверенное равенство стран и справедливый подход к межгосударственному диалогу. Министр добавил, что экономика и безопасность – это две ключевые основы, на которых базируется Союзное государство, и абхазские эксперты, принявшие участие в круглом столе в ЦСЭИ, также понимают важность поиска инструментов по укреплению государственного суверенитета Абхазии, прежде всего, именно в этих сферах.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240222/organizatsiyu-vyborov-prezidenta-rossii-obsudili-v-sukhume-1050250284.html

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