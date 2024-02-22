https://sputnik-abkhazia.ru/20240222/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-23-fevralya-1050248503.html

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 23 февраля

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 23 февраля

Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием юго-западной периферии сибирского антициклона. 22.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-22T18:08+0300

2024-02-22T18:08+0300

2024-02-22T18:08+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/02/0c/1050141645_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0a996616bb8328d959c4ad324e6704f8.jpg

СУХУМ, 22 фев - Sputnik. В пятницу, 23 февраля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ночью и утром, местами возможен слабый дождь, туман, днем без осадков.Атмосферное давление высокое.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +7°С до +12°С.Температура морской воды +11°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, погода в абхазии