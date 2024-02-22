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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 23 февраля
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 23 февраля
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием юго-западной периферии сибирского антициклона. 22.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-22T18:08+0300
2024-02-22T18:08+0300
2024-02-22T18:08+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 22 фев - Sputnik. В пятницу, 23 февраля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ночью и утром, местами возможен слабый дождь, туман, днем без осадков.Атмосферное давление высокое.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +7°С до +12°С.Температура морской воды +11°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 23 февраля
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием юго-западной периферии сибирского антициклона.
СУХУМ, 22 фев - Sputnik. В пятницу, 23 февраля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ночью и утром, местами возможен слабый дождь, туман, днем без осадков.
Атмосферное давление высокое.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +7°С до +12°С.
Температура морской воды +11°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.