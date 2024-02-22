https://sputnik-abkhazia.ru/20240222/transportnaya-prokuratura-provedet-proverku-po-faktu-gibeli-turetskikh-moryakov-1050245630.html
Транспортная прокуратура проведет проверку по факту гибели турецких моряков
Транспортная прокуратура проведет проверку по факту гибели турецких моряков
Рыболовный сейнер причалил в Пицунде в пятницу, 16 февраля. Трое членов экипажа погибли, четверых срочно доставили в Гагрскую ЦРБ с признаками сильного... 22.02.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 22 фев - Sputnik. Транспортная прокуратура Абхазии проводит проверку по факту гибели троих турецких моряков на рыболовецком судне "Eminogullari 4 NºA341388", сообщили Sputnik в Генеральной прокуратуре республики.По результатам проверки будет принято процессуальное решение.Всего в вечером в пятницу, 16 февраля, в Гагрскую центральную районную больницу доставили четверых моряков. Их состояние медикам удалось стабилизировать, но оно по-прежнему оценивается как стабильно тяжелое. Одному из них стало лучше, его перевели в палату терапевтического отделения.Еще трое моряков скончались, их тела доставили в морг при ЦРБ.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240217/dzhopua-nazval-predpolozhitelnuyu-prichinu-otravleniya-moryakov-s-turetskogo-seynera-1050191956.html
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Транспортная прокуратура проведет проверку по факту гибели турецких моряков
Рыболовный сейнер причалил в Пицунде в пятницу, 16 февраля. Трое членов экипажа погибли, четверых срочно доставили в Гагрскую ЦРБ с признаками сильного отравления.
СУХУМ, 22 фев - Sputnik. Транспортная прокуратура Абхазии проводит проверку по факту гибели троих турецких моряков на рыболовецком судне "Eminogullari 4 NºA341388", сообщили Sputnik в Генеральной прокуратуре республики.
"В настоящее время следственными органами проведен ряд следственных действий, произведен осмотр места происшествия, назначена судебная экспертиза, допрашиваются лица. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Всего в вечером в пятницу, 16 февраля, в Гагрскую центральную районную больницу доставили четверых моряков. Их состояние медикам удалось стабилизировать, но оно по-прежнему оценивается как стабильно тяжелое. Одному из них стало лучше, его перевели в палату терапевтического отделения.
Еще трое моряков скончались, их тела доставили в морг при ЦРБ.