https://sputnik-abkhazia.ru/20240222/transportnaya-prokuratura-provedet-proverku-po-faktu-gibeli-turetskikh-moryakov-1050245630.html

Транспортная прокуратура проведет проверку по факту гибели турецких моряков

Транспортная прокуратура проведет проверку по факту гибели турецких моряков

Рыболовный сейнер причалил в Пицунде в пятницу, 16 февраля. Трое членов экипажа погибли, четверых срочно доставили в Гагрскую ЦРБ с признаками сильного... 22.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-22T11:37+0300

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СУХУМ, 22 фев - Sputnik. Транспортная прокуратура Абхазии проводит проверку по факту гибели троих турецких моряков на рыболовецком судне "Eminogullari 4 NºA341388", сообщили Sputnik в Генеральной прокуратуре республики.По результатам проверки будет принято процессуальное решение.Всего в вечером в пятницу, 16 февраля, в Гагрскую центральную районную больницу доставили четверых моряков. Их состояние медикам удалось стабилизировать, но оно по-прежнему оценивается как стабильно тяжелое. Одному из них стало лучше, его перевели в палату терапевтического отделения.Еще трое моряков скончались, их тела доставили в морг при ЦРБ.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240217/dzhopua-nazval-predpolozhitelnuyu-prichinu-otravleniya-moryakov-s-turetskogo-seynera-1050191956.html

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