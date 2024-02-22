https://sputnik-abkhazia.ru/20240222/vybory-prezidenta-rossii-obsudili-na-kruglom-stole-v-tssei-1050248300.html
Выборы президента России обсудили на круглом столе в ЦСЭИ
Выборы президента России обсудили на круглом столе в ЦСЭИ
Президентские выборы в России назначены на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. 22.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-22T17:08+0300
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СУХУМ, 22 фев - Sputnik. Центр социально-экономических исследований провел в Сухуме круглый стол "Россия и Абхазия: безопасность и развитие" в преддверии выборов президента России.Открывая встречу, директор ЦСЭИ Олег Дамениа отметил, что выборы проходят в условиях обостряющегося глобального кризиса. От них зависит стратегический курс развития страны и формирование нового мироустройства, основанного на равноправии.В свою очередь, президент Абхазии Аслан Бжания отметил, что страна должна хорошо подготовиться к этим выборам. "Особенность Абхазии состоит в том, что если взять все бывшие республики Советского Союза, где пройдут выборы, такого количества избирательных участков нет нигде. Особенность Абхазии еще состоит в том, что, наверное, из всех бывших республик Советского Союза, за исключением Южной Осетии, если взять соотношение количества граждан России, проживающих в Абхазии, мы или первые или вторые", - сказал он.Глава государства добавил, что гражданство России, которым обладают многие местные жители, как и гражданство Абхазии, дает им не только права, но и накладывает определенные обязательства.Посол России в республике Михаил Шургалин добавил, что большинство жителей республики обладают российскими паспортами. Был создан штаб по оказанию содействия в организации голосования, всего на территории Абхазии будет открыто 30 избирательных участков, проголосовать можно будет на любом их них.Также он добавил, что росияне, проживающие в Абхазии, смогут принять участие в выборах президента даже с просроченными паспортами. По его словам, члены избирательных комиссий на местах должны дать возможность людям проголосовать."Они, безусловно, должны дать возможность гражданам России принять участие в выборах, даже если их паспорт просрочен. Самое главное, чтобы они были действительными гражданами России", - подчеркнул он.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240129/tsik-rossii-zaregistriroval-vladimira-putina-kandidatom-v-prezidenty-1049996667.html
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абхазия, новости
Выборы президента России обсудили на круглом столе в ЦСЭИ
Президентские выборы в России назначены на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
СУХУМ, 22 фев - Sputnik. Центр социально-экономических исследований провел в Сухуме круглый стол "Россия и Абхазия: безопасность и развитие" в преддверии выборов президента России.
В мероприятии приняли участие президент Абхазии Аслан Бжания, посол России Михаил Шургалин, глава МИД Инал Ардзинба, секретарь Совбеза Сергея Шамба.
Открывая встречу, директор ЦСЭИ Олег Дамениа отметил, что выборы проходят в условиях обостряющегося глобального кризиса. От них зависит стратегический курс развития страны и формирование нового мироустройства, основанного на равноправии.
В свою очередь, президент Абхазии Аслан Бжания отметил, что страна должна хорошо подготовиться к этим выборам.
"Особенность Абхазии состоит в том, что если взять все бывшие республики Советского Союза, где пройдут выборы, такого количества избирательных участков нет нигде. Особенность Абхазии еще состоит в том, что, наверное, из всех бывших республик Советского Союза, за исключением Южной Осетии, если взять соотношение количества граждан России, проживающих в Абхазии, мы или первые или вторые", - сказал он.
Глава государства добавил, что гражданство России, которым обладают многие местные жители, как и гражданство Абхазии, дает им не только права, но и накладывает определенные обязательства.
Посол России в республике Михаил Шургалин добавил, что большинство жителей республики обладают российскими паспортами. Был создан штаб по оказанию содействия в организации голосования, всего на территории Абхазии будет открыто 30 избирательных участков, проголосовать можно будет на любом их них.
Также он добавил, что росияне, проживающие в Абхазии, смогут принять участие в выборах президента даже с просроченными паспортами. По его словам, члены избирательных комиссий на местах должны дать возможность людям проголосовать.
"Они, безусловно, должны дать возможность гражданам России принять участие в выборах, даже если их паспорт просрочен. Самое главное, чтобы они были действительными гражданами России", - подчеркнул он.