https://sputnik-abkhazia.ru/20240222/vybory-prezidenta-rossii-obsudili-na-kruglom-stole-v-tssei-1050248300.html

Выборы президента России обсудили на круглом столе в ЦСЭИ

Выборы президента России обсудили на круглом столе в ЦСЭИ

Президентские выборы в России назначены на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. 22.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-22T17:08+0300

2024-02-22T17:08+0300

2024-02-22T17:08+0300

в абхазии

абхазия

новости

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/02/16/1050247908_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_765f7e33ef5baf60b087ababe7d09fcf.jpg

СУХУМ, 22 фев - Sputnik. Центр социально-экономических исследований провел в Сухуме круглый стол "Россия и Абхазия: безопасность и развитие" в преддверии выборов президента России.Открывая встречу, директор ЦСЭИ Олег Дамениа отметил, что выборы проходят в условиях обостряющегося глобального кризиса. От них зависит стратегический курс развития страны и формирование нового мироустройства, основанного на равноправии.В свою очередь, президент Абхазии Аслан Бжания отметил, что страна должна хорошо подготовиться к этим выборам. "Особенность Абхазии состоит в том, что если взять все бывшие республики Советского Союза, где пройдут выборы, такого количества избирательных участков нет нигде. Особенность Абхазии еще состоит в том, что, наверное, из всех бывших республик Советского Союза, за исключением Южной Осетии, если взять соотношение количества граждан России, проживающих в Абхазии, мы или первые или вторые", - сказал он.Глава государства добавил, что гражданство России, которым обладают многие местные жители, как и гражданство Абхазии, дает им не только права, но и накладывает определенные обязательства.Посол России в республике Михаил Шургалин добавил, что большинство жителей республики обладают российскими паспортами. Был создан штаб по оказанию содействия в организации голосования, всего на территории Абхазии будет открыто 30 избирательных участков, проголосовать можно будет на любом их них.Также он добавил, что росияне, проживающие в Абхазии, смогут принять участие в выборах президента даже с просроченными паспортами. По его словам, члены избирательных комиссий на местах должны дать возможность людям проголосовать."Они, безусловно, должны дать возможность гражданам России принять участие в выборах, даже если их паспорт просрочен. Самое главное, чтобы они были действительными гражданами России", - подчеркнул он.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240129/tsik-rossii-zaregistriroval-vladimira-putina-kandidatom-v-prezidenty-1049996667.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости