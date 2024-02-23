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В Абхазии будут обеззараживать завозимые саженцы
В Абхазии будут обеззараживать завозимые саженцы
СУХУМ, 22 фев - Sputnik. В Абхазии появится фумигационный отряд, который будет заниматься обеззараживанием завозимых саженцев. 23.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-23T15:08+0300
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2024-02-23T15:09+0300
в абхазии
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СУХУМ, 22 фев - Sputnik. В Абхазии появится фумигационный отряд, который будет заниматься обеззараживанием завозимых саженцев. По словам и.о. главы Госинспекции по карантину растений Омара Цвижба, четыре сотрудника уже проходят обучение в управлении Россельхознадзора по Краснодарскому краю, а потом пройдут еще один курс в Новороссийском порту. Цвижба добавил, что необходимое оборудование для отряда, в том числе, генераторы холодного и горячего тумана, уже закуплено.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231017/ostorozhno--klop-s-chem-svyazano-uvelichenie-kolichestva-vrediteley-v-abkhazii-1048641336.html
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вредитель
В Абхазии будут обеззараживать завозимые саженцы
15:08 23.02.2024 (обновлено: 15:09 23.02.2024)
СУХУМ, 22 фев - Sputnik. В Абхазии появится фумигационный отряд, который будет заниматься обеззараживанием завозимых саженцев.
По словам и.о. главы Госинспекции по карантину растений Омара Цвижба, четыре сотрудника уже проходят обучение в управлении Россельхознадзора по Краснодарскому краю, а потом пройдут еще один курс в Новороссийском порту.
Цвижба добавил, что необходимое оборудование для отряда, в том числе, генераторы холодного и горячего тумана, уже закуплено.