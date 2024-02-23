https://sputnik-abkhazia.ru/20240223/v-abkhazii-budut-obezzarazhivat-zavozimykh-sazhentsev-1050253713.html

В Абхазии будут обеззараживать завозимые саженцы

В Абхазии будут обеззараживать завозимые саженцы

СУХУМ, 22 фев - Sputnik. В Абхазии появится фумигационный отряд, который будет заниматься обеззараживанием завозимых саженцев. 23.02.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

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СУХУМ, 22 фев - Sputnik. В Абхазии появится фумигационный отряд, который будет заниматься обеззараживанием завозимых саженцев. По словам и.о. главы Госинспекции по карантину растений Омара Цвижба, четыре сотрудника уже проходят обучение в управлении Россельхознадзора по Краснодарскому краю, а потом пройдут еще один курс в Новороссийском порту. Цвижба добавил, что необходимое оборудование для отряда, в том числе, генераторы холодного и горячего тумана, уже закуплено.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231017/ostorozhno--klop-s-chem-svyazano-uvelichenie-kolichestva-vrediteley-v-abkhazii-1048641336.html

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