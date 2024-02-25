https://sputnik-abkhazia.ru/20240225/bigvava-rasskazal-bzhaniya-o-deyatelnosti-administratsii-ochamchyrskogo-rayona-v-2023-godu-1050264953.html

Бигвава рассказал Бжания о деятельности администрации Очамчырского района в 2023 году

Бигвава рассказал Бжания о деятельности администрации Очамчырского района в 2023 году

Также на встрече обсудили вопросы возможного расширения республиканской трассы, озеленение трассы и города Очамчыры, строительство спортплощадок при школах. 25.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-25T20:33+0300

2024-02-25T20:33+0300

2024-02-25T20:33+0300

в абхазии

абхазия

новости

очамчырский район

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/02/19/1050265041_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5d042e4cd96aab41175b7f8f9880216a.jpg

СУХУМ, 25 фев - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания принял отчет главы администрации Очамчырского района Беслана Бигвава об итогах деятельности в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Беслан Бигвава также рассказал, что за прошлый год в шести селах были построены с нуля фельдшерско-акушерские пункты, в нескольких других провели капитальный ремонт.Говоря об инвестпрограмме на 2020-2022 годы, он отметил, что было запланировано реализовать семь проектов на общую сумму 328,8 миллиона рублей. Но было реализовано шесть из них на сумму 275 миллионов. Среди этих проектов асфальтирование улиц в селах Тамыш, Мыку и Маркула (80 миллионов рублей), капитальный ремонт распределительных сетей (9,7 миллиона рублей), приобретение материалов и оборудования для ремонта воздушной линии "Ачгуара" (108,1) миллиона рублей, первый этап освещения республиканской трассы на участке Сухум - Очамчыра (76,9 миллиона рублей).Также на встрече обсудили вопросы возможного расширения республиканской трассы, озеленение трассы и города Очамчыры, строительство спортплощадок при школах.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240224/glava-tkuarchalskogo-rayona-otchitalsya-prezidentu-ob-itogakh-goda-1050262303.html

абхазия

очамчырский район

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, очамчырский район