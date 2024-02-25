https://sputnik-abkhazia.ru/20240225/bigvava-rasskazal-bzhaniya-o-deyatelnosti-administratsii-ochamchyrskogo-rayona-v-2023-godu-1050264953.html
Бигвава рассказал Бжания о деятельности администрации Очамчырского района в 2023 году
Бигвава рассказал Бжания о деятельности администрации Очамчырского района в 2023 году
Также на встрече обсудили вопросы возможного расширения республиканской трассы, озеленение трассы и города Очамчыры, строительство спортплощадок при школах. 25.02.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 25 фев - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания принял отчет главы администрации Очамчырского района Беслана Бигвава об итогах деятельности в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Беслан Бигвава также рассказал, что за прошлый год в шести селах были построены с нуля фельдшерско-акушерские пункты, в нескольких других провели капитальный ремонт.Говоря об инвестпрограмме на 2020-2022 годы, он отметил, что было запланировано реализовать семь проектов на общую сумму 328,8 миллиона рублей. Но было реализовано шесть из них на сумму 275 миллионов. Среди этих проектов асфальтирование улиц в селах Тамыш, Мыку и Маркула (80 миллионов рублей), капитальный ремонт распределительных сетей (9,7 миллиона рублей), приобретение материалов и оборудования для ремонта воздушной линии "Ачгуара" (108,1) миллиона рублей, первый этап освещения республиканской трассы на участке Сухум - Очамчыра (76,9 миллиона рублей).Также на встрече обсудили вопросы возможного расширения республиканской трассы, озеленение трассы и города Очамчыры, строительство спортплощадок при школах.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240224/glava-tkuarchalskogo-rayona-otchitalsya-prezidentu-ob-itogakh-goda-1050262303.html
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Бигвава рассказал Бжания о деятельности администрации Очамчырского района в 2023 году
Также на встрече обсудили вопросы возможного расширения республиканской трассы, озеленение трассы и города Очамчыры, строительство спортплощадок при школах.
СУХУМ, 25 фев - Sputnik.
Президент Абхазии Аслан Бжания принял отчет главы администрации Очамчырского района Беслана Бигвава об итогах деятельности в 2023 году. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
Доходная часть бюджета была выполнена на 58,8%, при плане в 186,9 миллиона фактическое выполнение составило 109,9 миллиона рублей.
Беслан Бигвава также рассказал, что за прошлый год в шести селах были построены с нуля фельдшерско-акушерские пункты, в нескольких других провели капитальный ремонт.
Говоря об инвестпрограмме на 2020-2022 годы, он отметил, что было запланировано реализовать семь проектов на общую сумму 328,8 миллиона рублей. Но было реализовано шесть из них на сумму 275 миллионов.
Среди этих проектов асфальтирование улиц в селах Тамыш, Мыку и Маркула (80 миллионов рублей), капитальный ремонт распределительных сетей (9,7 миллиона рублей), приобретение материалов и оборудования для ремонта воздушной линии "Ачгуара" (108,1) миллиона рублей, первый этап освещения республиканской трассы на участке Сухум - Очамчыра (76,9 миллиона рублей).
Также на встрече обсудили вопросы возможного расширения республиканской трассы, озеленение трассы и города Очамчыры, строительство спортплощадок при школах.