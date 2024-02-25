https://sputnik-abkhazia.ru/20240225/laureaty-ii-muzykalnogo-konkursa-alitsy-gitsba-dali-gala-kontsert-v-moskve-1050267233.html
Лауреаты II музыкального конкурса Алицы Гицба дали гала-концерт в Москве
Лауреаты II музыкального конкурса Алицы Гицба дали гала-концерт в Москве
Гала‑концерты лауреатов в Остафьево 25 февраля и в "Москонцерте" 29 февраля — это спецпризы от партнеров конкурса. 25.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-25T21:29+0300
2024-02-25T21:29+0300
2024-02-25T21:31+0300
абхазия
россия
алиса гицба
музыка
культура
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/02/19/1050264140_0:0:1275:717_1920x0_80_0_0_76b73e05c80d5ad1324067ffd69b7f5e.jpg
СУХУМ, 25 фев - Sputnik, Анжелика Бения. Гала-концерт лауреатов II международного музыкального конкурса Алисы Гицба прошел в музее-заповеднике "Остафьево – Русский Парнас" в воскресенье, 25 февраля. На вечере прозвучали арии и романсы композиторов Винченцо Беллини, Рихарда Штрауса, Джузеппе Верди, Жоржа Бизе, Петра Чайковского, Сергея Рахманинова.Перед зрителями выступили Народная артистка Абхазии, Заслуженная артистка России, художественный руководитель конкурса Алиса Гицба, Софья Сакания, получившая гран-при конкурса, лауреаты второй премии Кристина Попова и Валерия Лобанова, лауреат третьей премии Мария Самусева, дипломанты конкурса Никита Каяцкий и Ольга Добрыдина. Партию фортепиано исполнила лауреат международных конкурсов Виктория Иванова. Музыкальный конкурс Алисы Гицба проходил в октябре 2023 года в Москве и в Сухуме и был приурочен к 30-летию Победы в ОВНА и 15-летию со дня признания Абхазии Россией. Гала‑концерты лауреатов в Остафьево 25 февраля и в "Москонцерте" 29 февраля — это спецпризы от партнёров конкурса.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231026/obyavleny-pobediteli-muzykalnogo-konkurs-alisy-gitsba-1048810354.html
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/02/19/1050264140_147:0:1103:717_1920x0_80_0_0_2e1bdff665987e4458e4cc07c222526c.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, россия, алиса гицба, музыка, культура
абхазия, россия, алиса гицба, музыка, культура
Лауреаты II музыкального конкурса Алицы Гицба дали гала-концерт в Москве
21:29 25.02.2024 (обновлено: 21:31 25.02.2024)
Гала‑концерты лауреатов в Остафьево 25 февраля и в "Москонцерте" 29 февраля — это спецпризы от партнеров конкурса.
СУХУМ, 25 фев - Sputnik, Анжелика Бения. Гала-концерт лауреатов II международного музыкального конкурса Алисы Гицба прошел в музее-заповеднике "Остафьево – Русский Парнас" в воскресенье, 25 февраля.
На вечере прозвучали арии и романсы композиторов Винченцо Беллини, Рихарда Штрауса, Джузеппе Верди, Жоржа Бизе, Петра Чайковского, Сергея Рахманинова.
Перед зрителями выступили Народная артистка Абхазии, Заслуженная артистка России, художественный руководитель конкурса Алиса Гицба, Софья Сакания, получившая гран-при конкурса, лауреаты второй премии Кристина Попова и Валерия Лобанова, лауреат третьей премии Мария Самусева, дипломанты конкурса Никита Каяцкий и Ольга Добрыдина. Партию фортепиано исполнила лауреат международных конкурсов Виктория Иванова.
Музыкальный конкурс Алисы Гицба проходил в октябре 2023 года в Москве и в Сухуме и был приурочен к 30-летию Победы в ОВНА и 15-летию со дня признания Абхазии Россией. Гала‑концерты лауреатов в Остафьево 25 февраля и в "Москонцерте" 29 февраля — это спецпризы от партнёров конкурса.