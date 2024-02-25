https://sputnik-abkhazia.ru/20240225/laureaty-ii-muzykalnogo-konkursa-alitsy-gitsba-dali-gala-kontsert-v-moskve-1050267233.html

Лауреаты II музыкального конкурса Алицы Гицба дали гала-концерт в Москве

Лауреаты II музыкального конкурса Алицы Гицба дали гала-концерт в Москве

Гала‑концерты лауреатов в Остафьево 25 февраля и в "Москонцерте" 29 февраля — это спецпризы от партнеров конкурса. 25.02.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 25 фев - Sputnik, Анжелика Бения. Гала-концерт лауреатов II международного музыкального конкурса Алисы Гицба прошел в музее-заповеднике "Остафьево – Русский Парнас" в воскресенье, 25 февраля. На вечере прозвучали арии и романсы композиторов Винченцо Беллини, Рихарда Штрауса, Джузеппе Верди, Жоржа Бизе, Петра Чайковского, Сергея Рахманинова.Перед зрителями выступили Народная артистка Абхазии, Заслуженная артистка России, художественный руководитель конкурса Алиса Гицба, Софья Сакания, получившая гран-при конкурса, лауреаты второй премии Кристина Попова и Валерия Лобанова, лауреат третьей премии Мария Самусева, дипломанты конкурса Никита Каяцкий и Ольга Добрыдина. Партию фортепиано исполнила лауреат международных конкурсов Виктория Иванова. Музыкальный конкурс Алисы Гицба проходил в октябре 2023 года в Москве и в Сухуме и был приурочен к 30-летию Победы в ОВНА и 15-летию со дня признания Абхазии Россией. Гала‑концерты лауреатов в Остафьево 25 февраля и в "Москонцерте" 29 февраля — это спецпризы от партнёров конкурса.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231026/obyavleny-pobediteli-muzykalnogo-konkurs-alisy-gitsba-1048810354.html

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