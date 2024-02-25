https://sputnik-abkhazia.ru/20240225/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-26-fevralya-1050265761.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 26 февраля

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 26 февраля

Погода черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием повышенного атмосферного давления. 25.02.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 25 фев - Sputnik. В понедельник, 26 февраля, в Абхазии ожидается малооблачная погода без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление – повышенное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 11 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от +10°С до +15°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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