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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 26 февраля
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 26 февраля
Погода черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием повышенного атмосферного давления. 25.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-25T20:55+0300
2024-02-25T20:55+0300
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в абхазии
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погода в абхазии
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СУХУМ, 25 фев - Sputnik. В понедельник, 26 февраля, в Абхазии ожидается малооблачная погода без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление – повышенное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 11 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от +10°С до +15°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 26 февраля
20:55 25.02.2024 (обновлено: 20:56 25.02.2024)
Погода черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием повышенного атмосферного давления.
СУХУМ, 25 фев - Sputnik. В понедельник, 26 февраля, в Абхазии ожидается малооблачная погода без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 11 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от +10°С до +15°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.