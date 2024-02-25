https://sputnik-abkhazia.ru/20240225/vecher-pamyati-dmitriya-gulia-proshel-v-moskve-1050263095.html

Вечер памяти Дмитрия Гулиа прошел в Москве

Вечер памяти Дмитрия Гулиа прошел в Москве

Вечер памяти Народного поэта Абхазии, со дня рождения которого в этом году исполняется 150 лет, был организован Московской абхазской диаспорой. 25.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-25T09:19+0300

2024-02-25T09:19+0300

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СУХУМ, 25 фев - Sputnik. Мероприятие посвященное 150-летию основоположника абхазской литературы Дмитрия Гулиа состоялось в Мемориальном музее Гоголя Москве, рассказал Sputnik исполнительный директор Московской абхазской диаспоры Даур Барганджия.По словам Барганджия, перед собравшимися выступили абхазские артисты, среди которых оперная певица, Народная артистка Абхазии и Заслуженная артистка России Алиса Гицба, сопрано София Сакания, музыканты Виктор Абрамян, Лана Адлейба, Барас Куджба, Кая Хупория и другие. "С приветственным словом выступил Денис Киршалович Чачхалия, который рассказал о пути Дмитрия Иосифовича Гулиа. Также был показан документальный фильм про писателя. Показали кадры, на которых стихотворения поэта зачитывал Кесоу Хагба, представители нашей молодежи прочитали произведения автора", - рассказал Барганджия. Мероприятие прошло в камерной обстановке, все гости остались довольны, подытожил исполнительный директор Московской абхазской диаспоры.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240206/kholodnyy-i-so-shramami-kak-zhivet-sukhumskiy-dom-dmitriya-gulia-1050062142.html

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