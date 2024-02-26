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Суд заочно заключил под стражу жителя Аацы за оказание сопротивления милиции

Суд заочно заключил под стражу жителя Аацы за оказание сопротивления милиции

Адамыр Пачалия отказался проследовать в отделение милиции, стрелял под ноги врио начальника угрозыска по Очамчырскому району Захаряна, после чего скрылся с... 26.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-26T15:44+0300

2024-02-26T15:44+0300

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СУХУМ, 26 фев - Sputnik. Суд Галского района заочно заключил под стражу жителя села Аацы Гудаутского района Адамыра Пачалия, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры. 25 декабря 2023 года 45-летний Адамыр Пачалия был задержан на контрольно-пропускном пункте "Ингур" на границе с Грузией. Он отказался подчиняться требованиям сотрудника милиции проследовать в ОВД, несколько раз выстрелил под ноги врио начальника угрозыска по Очамчырскому району и скрылся с места преступления на машине без номеров.В отношении Пачалия 26 декабря было возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти и незаконного приобретения, хранения и ношения оружия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240118/zhitel-gudautskogo-rayona-obyavlen-v-rozysk-za-okazanie-soprotivleniya-militsii-1049859001.html

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