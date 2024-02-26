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Сухостой загорелся в Очамчырском районе

Сухостой загорелся в Очамчырском районе

МЧС республики называет причиной пожара самовольный пал сухостоя и сухую ветренную погоду, из-за которой пламя быстро распространяется. 26.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-26T19:56+0300

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СУХУМ, 26 фев - Sputnik. Сухостой снова горит в Очамчырском районе, рассказал Sputnik начальник районной пожарно-спасательной части Мурман Пачулия."Горело, как всегда в Мыку, пожары возникли в Маркуле, Акуаске, вдоль трассы в Араду и Кындыге. В Маркуле огонь затронул коровник, к домам людей тоже был очень близко", - рассказал он.По словам Пачулия, сейчас пожары локализованы практически везде, кроме Маркулы, там тушение продолжается. В нем задействованы четыре пожарных расчета - 25 человек. МЧС республики также сообщили, что природные пожары наблюдаются и в двух других районах - Гагрском и Галском, причем в последнем площадь возгорания достигла 30 гектаров. Ведомство призывает граждан не поджигать сухостой, так как из-за теплой и ветренной погоды пламя быстро распространяется.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240215/nazvany-prichiny-prirodnykh-pozharov-v-abkhazii-1050172138.html

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