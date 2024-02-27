https://sputnik-abkhazia.ru/20240227/aslan-bzhaniya-pozdravil-rabotnikov-smi-abkhazii-s-professionalnym-prazdnikom-1050280872.html

Аслан Бжания поздравил работников СМИ Абхазии с профессиональным праздником

Аслан Бжания поздравил работников СМИ Абхазии с профессиональным праздником

День работника СМИ в Абхазии ежегодно отмечают 27 февраля. 27.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-27T19:37+0300

2024-02-27T19:37+0300

2024-02-27T19:37+0300

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СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Президент Аслан Бжания поздравил работников СМИ Абхазии с профессиональным праздником. Глава государства выразил благодарность за труд, объективность и профессионализм и пожелал крепкого здоровья, благополучия, творческих успехов и неиссякаемого вдохновения."В вашей среде всегда работали люди творческие, талантливые, неравнодушные, понимающие свою ответственность перед обществом, переживающие и искренне любящие свою родину. Среди вас был и выдающийся Дмитрий Иосифович Гулиа, под редакцией которого ровно 105 лет назад вышел в свет первый номер газеты "Аԥсны", стоявшей у истоков национальной печати", – сказал Бжания

https://sputnik-abkhazia.ru/20240227/pervoe-periodicheskoe-gazete-asny-ispolnilos-105-let-1050273499.html

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