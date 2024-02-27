https://sputnik-abkhazia.ru/20240227/aslan-bzhaniya-pozdravil-rabotnikov-smi-abkhazii-s-professionalnym-prazdnikom-1050280872.html
Аслан Бжания поздравил работников СМИ Абхазии с профессиональным праздником
Аслан Бжания поздравил работников СМИ Абхазии с профессиональным праздником
День работника СМИ в Абхазии ежегодно отмечают 27 февраля. 27.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-27T19:37+0300
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СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Президент Аслан Бжания поздравил работников СМИ Абхазии с профессиональным праздником. Глава государства выразил благодарность за труд, объективность и профессионализм и пожелал крепкого здоровья, благополучия, творческих успехов и неиссякаемого вдохновения."В вашей среде всегда работали люди творческие, талантливые, неравнодушные, понимающие свою ответственность перед обществом, переживающие и искренне любящие свою родину. Среди вас был и выдающийся Дмитрий Иосифович Гулиа, под редакцией которого ровно 105 лет назад вышел в свет первый номер газеты "Аԥсны", стоявшей у истоков национальной печати", – сказал Бжания
https://sputnik-abkhazia.ru/20240227/pervoe-periodicheskoe-gazete-asny-ispolnilos-105-let-1050273499.html
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абхазия, сухум, президент, аслан бжания, сми
абхазия, сухум, президент, аслан бжания, сми
Аслан Бжания поздравил работников СМИ Абхазии с профессиональным праздником
День работника СМИ в Абхазии ежегодно отмечают 27 февраля.
СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Президент Аслан Бжания поздравил работников СМИ Абхазии с профессиональным праздником.
"Роль абхазской журналистики, которая всегда стояла на передовых позициях строительства нашего независимого государства, невозможно переоценить. Вы освещаете события в стране и мире, реализуете актуальные общественно-политические, социально-экономические, творческие проекты, создаете эмоциональный фон в обществе, формируете политическую культуру и общественное мнение, влияете на политические и общественные процессы в стране", – говорится в поздравлении.
Глава государства выразил благодарность за труд, объективность и профессионализм и пожелал крепкого здоровья, благополучия, творческих успехов и неиссякаемого вдохновения.
"В вашей среде всегда работали люди творческие, талантливые, неравнодушные, понимающие свою ответственность перед обществом, переживающие и искренне любящие свою родину. Среди вас был и выдающийся Дмитрий Иосифович Гулиа, под редакцией которого ровно 105 лет назад вышел в свет первый номер газеты "Аԥсны", стоявшей у истоков национальной печати", – сказал Бжания