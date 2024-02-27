https://sputnik-abkhazia.ru/20240227/pervoe-periodicheskoe-gazete-asny-ispolnilos-105-let-1050273499.html

Первое периодическое: газете "Аҧсны" исполнилось 105 лет

Первое периодическое: газете "Аҧсны" исполнилось 105 лет

Первая газета на абхазском языке - "Аҧсны" ("Абхазия" - прим.), - начала выходить 105 лет назад - 27 февраля 1919 года. Эта дата отмечается как День средств... 27.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-27T09:00+0300

2024-02-27T09:00+0300

2024-02-27T09:00+0300

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Сейчас "Аҧсны" – общественно-политическая газета, которая освещает общественные, экономические и политические события в жизни республики. Об истории создания периодического издания читайте в материале Sputnik.SputnikСтраницы жизни "Аҧсны"Газета на абхазском языке стала выходить благодаря основоположнику национальной литературы Дмитрию Гулиа. Он и стал первым редактором издания. Издание выходило в течение двух лет и за это время было выпущено 85 номеров. После установления советской власти в Абхазии в 1921 году, газета "Аҧсны" стала называться "Аԥсны ҟапшь" ("Красная Абхазия" - ред.). Так было до 1991 года, потом ей вернули первоначальное название.Выход газеты пришелся на начальный путь становления абхазской художественной литературы."Одним из первых шагов Дмитрия Гулиа по сохранению развитию духовной культуры Абхазии был выход периодического издания. Гулиа выпустил первые книги в национальной литературе, однако необходимо было вовлечь в развитие литературы новых людей. Безусловно, авторам нужна была газета, в которой они могли бы печатать свои произведения", - сказал в интервью Sputnik главный редактор "Аҧсны" Ахра Анкваб.На страницах газеты в 1919 году появился первый рассказ на абхазском языке "Под чужим небом" Дмитрия Гулиа. Первое драматическое произведение в истории национальной литературы - "Махаджир" Самсона Чанба тоже опубликовано в "Аԥсны". В газете печатали стихотворения, очерки, рассказы и драматические произведения таких известных авторов, как Дзадз Дарсалия, Иуа Когония и многих других.Просветительская работа Дмитрий Гулиа была многогранной, для нее он и задумывал это периодическое издание, работал над тем, чтобы заинтересовать жителей республики. Помимо литературных трудов, на страницах газеты появлялись статьи о сельском хозяйстве Абхазии и всего СССР. Нередко выкладывали отчеты по сбору, например, табака. Например, согласно архивным статьям, 5 марта 1932 года в Гагрском районе было собрано 716 тонн табака, Галском – 125, Сухумском – 228, Гудаутском – 664 и Кодорском районе – 952 тонны.Первая абхазская газета начала выходить в сложный период истории страны — господства грузинского меньшевистского правительства (1918-1921 годы). В ней освещались проблемы, связанные со статусом Абхазии, с состоянием образования и культуры.О роли изданияГазета сыграла большую роль в укоренении и развитии культуры письма, в особенности, в становлении абхазской журналистики и художественной литературы. По словам главного редактора издания Ахры Анкваб, об историческом значении газеты "Аԥсны" в республике будут помнить до тех пор, пока существует абхазский народ, поскольку выход периодического издания стало важнейшим событием для страны.Несмотря на развитие альтернативных источников информации, сегодня газета "Аԥсны" продолжает свою работу. Но работа редакции модернизирована - помимо печатной, существует и электронная версия. При этом, один из недостатков, который негативно влияет на охват аудитории - это то, что издание не цветное, говорит Анкваб. По его словам, единственная государственная газета, выходящая на абхазском языке должна быть визуально более привлекательной.В годы Отечественной войны народа Абхазии многие выпуски этой газеты были утеряны. На сегодняшний день в Госархиве хранятся номера с 1929 по 1944 годы, в отделе периодики Национальной библиотеки Абхазии - почти все выпуски с 1932 по 2019 годы.В 2006 году вышла книга "Апсны", в которой собран 81 номер газеты из 85 вышедших С 1919 по 1921. В книгу вошли все без исключения материалы, опубликованные в них. Значительное количество текстов было представлено читателю впервые за долгие годы.Сегодня "Аԥсны" выходит раз в неделю - годовая подписка на издание стоит1500 рублей. Главный редактор выразил надежду на то, что количество подписчиков будет возрастать. За последний год их прибавилось - с 600 в 2023 году до более чем 900 в 2024.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230221/dostoyanie-respubliki-so-dnya-rozhdeniya-dmitriya-gulia-proshlo-149-let-1044244193.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240211/shag-k-nezavisimosti-kak-formirovalsya-soyuz-zhurnalistov-abkhazii-1050119884.html

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