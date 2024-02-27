https://sputnik-abkhazia.ru/20240227/ekonomist-o-novykh-sanktsiyakh-protiv-rf-chtoby-ne-bylo-vozmozhnosti-oboyti-svoi-zhe-sanktsii-1050277023.html

Экономист о новых санкциях против РФ: чтобы не было возможности обойти свои же санкции

Экономист о новых санкциях против РФ: чтобы не было возможности обойти свои же санкции

Новый 13-й пакет антироссийских санкций Евросоюза включает 194 физических и юридических лица, общее число подсанкционных лиц превысило две тысячи, следует из... 27.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-27T13:53+0300

2024-02-27T13:53+0300

2024-02-27T13:53+0300

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Экономист о 13-м пакете антироссийских санкций Экономист о 13-м пакете антироссийских санкций

Новый 13-й пакет антироссийских санкций Евросоюза включает 194 физических и юридических лица, общее число подсанкционных лиц превысило две тысячи, следует из опубликованного в пятницу заявления Совета ЕС.Ограничения касаются уже индивидуальных акторов, то есть действующих лиц международных экономических отношений - это компании, и это определенные физические лица, - уточнил экономист Михаил Беляев. "Западно-европейской стороне кажется, что именно они участвуют в укреплении нашего военно-промышленного комплекса и, таким образом позволяют успешно вести военную операцию на Украине, и не дают возможность препятствовать западным санкциям, которые они вводят по отношению к нашей экономике, не дают возможности им делать свое дело. То есть способствуют укреплению и развитию нашей экономики. Естественно, это Запад не очень устраивает. Они вводят для ослабления нашей страны эти санкции и хотят устранить всякие препятствия, которые мешают им осуществлять свой замысел", - рассказал в беседе с радио Sputnik экономист Михаил Беляев.Он отметил, что они уже стали вводить санкции для того, чтобы не было возможности обойти свои же санкции.

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