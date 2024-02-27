https://sputnik-abkhazia.ru/20240227/kladbische-ne-domashnikh-zhivotnykh-smert-ptits-i-bezdeystvie-cheloveka--1050279752.html

Кладбище не домашних животных: смерть птиц и бездействие человека

Кладбище не домашних животных: смерть птиц и бездействие человека

Колумнист Sputnik Алексей Ломия о ситуации с гибелью птиц на побережье Абхазии. 27.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-27T17:33+0300

2024-02-27T17:33+0300

2024-02-27T17:33+0300

в абхазии

побережье

пляжи

сухум

абхазия

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Обилие свободного времени располагает к утренним прогулкам по берегу моря. В любое время года и при любой погоде. В этом есть и необходимость, так как со мной с некоторых пор живет собачка, которую надо выгуливать. Но самое главное для меня - это общение с природой. Невероятная энергетика моря, чистый воздух – самое настоящее удовольствие. Где еще можно получить такой заряд бодрости? Созерцание этой неописуемой красоты подзаряжает твои батарейки на весь предстоящий день, вселяет оптимизм.Всякое было, но такого никогдаНо о каком бодром расположении духа можно говорить, когда через каждые пять-семь метров у кромки моря лежат тушки чомги. Чомга – это очень симпатичная птица семейства поганковых. Никакого отношения к ядовитым грибам она не имеет, но в чем провинилась? Еще более удручает, когда видишь, как эти птички выползают на берег и в бьются в предсмертных конвульсиях. Их даже не отпугивало приближение грозной на вид собаки. Это страшное зрелище, от которого впадаешь в уныние. Но мое настроение это не самая большая проблема. Больше всего страшно от того, что ты никак не можешь им помочь. Помню как в первые дни падежа люди старались их вернуть в море, в привычную для них среду. Но с каждым днем количество умерших птичек становилось таким огромным, что мне казалось, что надо бить тревогу. Страх перед неизведанным злом нарастал с каждым утром. Как и все, переживающие за нашу экологию люди, я ждал реакцию ветеринаров, специалистов, ученых. И только когда эти ужасные кадры с тушками чомг по всей береговой полосе забили социальные сети, мы услышали объяснение от должностных лиц о происходящем. При всем моем уважении к этим людям, к их ученым степеням и образовании, их комментарии меня совсем не удовлетворили. Тем более, когда нас стали успокаивать тем, что такое происходит достаточно часто, с периодичностью раз в несколько лет. Вот тут могу даже поспорить. Все сознательные годы я прожил на берегу моря. Видел и наблюдал мертвых птиц, но в таком количестве - точно никогда.В ожидании чего-тоПредположим, мы бессильны помочь уже пораженным неизвестной болезнью чомгам. Но неужели не стоит понять природу этой заразы? Провести какие-то определенные мероприятия, чтобы получить пробы, проанализировать предшествующие события, чтобы попытаться понять природу происхождения этой эпидемии, чтобы впредь не допустить такого. Больше, чем уверен, что на авось рассчитывать в данном случае не стоит. Может надо срочно хотя бы убрать с береговой полосы уже разлагающиеся трупики? Есть же, наверняка, какие-то алгоритмы действий для таких событий. А между тем, погода стабилизировалась, днем температура поднимается до 16-18 градусов. Это ускорит процессы разложения, и к морю даже приближаться будет страшно от зловония и не только.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240227/veterinar-o-gibeli-chomgi-ne-stoit-panikovat--1050276214.html

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Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

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побережье, пляжи, сухум, абхазия