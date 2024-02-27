Прогноз погоды в Абхазии на 28 февраля
© Sputnik / Томас Тхайцук Прогноз погоды
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Погода Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием повышенного атмосферного давления.
СУХУМ, 27 фев - Sputnik. В среду, по сообщению синоптиков, ожидается малооблачная погода, без осадков.
Атмосферное давление повышенное. Относительная влажность воздух 60-80%. Ветер слабый и умеренный 1-6 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +2°С, +7°С, днем до +16°С.
Температура морской воды +11°С. Волнение моря 3-2 балла.
Атмосферное давление повышенное. Относительная влажность воздух 60-80%. Ветер слабый и умеренный 1-6 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +2°С, +7°С, днем до +16°С.
Температура морской воды +11°С. Волнение моря 3-2 балла.