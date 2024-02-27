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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240227/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-28-fevralya-1050280519.html
Прогноз погоды в Абхазии на 28 февраля
Прогноз погоды в Абхазии на 28 февраля
Погода Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием повышенного атмосферного давления. 27.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-27T19:00+0300
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в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 27 фев - Sputnik. В среду, по сообщению синоптиков, ожидается малооблачная погода, без осадков.Атмосферное давление повышенное. Относительная влажность воздух 60-80%. Ветер слабый и умеренный 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью +2°С, +7°С, днем до +16°С.Температура морской воды +11°С. Волнение моря 3-2 балла.
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погода в абхазии
погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на 28 февраля

19:00 27.02.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук Прогноз погоды
Прогноз погоды - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Погода Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием повышенного атмосферного давления.
СУХУМ, 27 фев - Sputnik. В среду, по сообщению синоптиков, ожидается малооблачная погода, без осадков.

Атмосферное давление повышенное. Относительная влажность воздух 60-80%. Ветер слабый и умеренный 1-6 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +2°С, +7°С, днем до +16°С.

Температура морской воды +11°С. Волнение моря 3-2 балла.
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