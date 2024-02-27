https://sputnik-abkhazia.ru/20240227/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-28-fevralya-1050280519.html

Прогноз погоды в Абхазии на 28 февраля

Прогноз погоды в Абхазии на 28 февраля

Погода Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием повышенного атмосферного давления. 27.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-27T19:00+0300

2024-02-27T19:00+0300

2024-02-27T19:00+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 27 фев - Sputnik. В среду, по сообщению синоптиков, ожидается малооблачная погода, без осадков.Атмосферное давление повышенное. Относительная влажность воздух 60-80%. Ветер слабый и умеренный 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью +2°С, +7°С, днем до +16°С.Температура морской воды +11°С. Волнение моря 3-2 балла.

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погода в абхазии