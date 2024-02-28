https://sputnik-abkhazia.ru/20240228/glava-mchs-situatsiya-s-pozharami-v-abkhazii-ostaetsya-slozhnoy-1050301667.html

Глава МЧС: ситуация с пожарами в Абхазии остается сложной

Глава МЧС: ситуация с пожарами в Абхазии остается сложной

Sputnik Абхазия

С приближением весенних полевых работ, люди начинают расчищать свои территории от сухостоя, прибегая для этого к ее поджиганию, что в свою очередь приводит к... 28.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-28T20:35+0300

2024-02-28T20:35+0300

2024-02-28T20:35+0300

в абхазии

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мчс абхазии

пожар

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СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Ситуация с пожарами в Абхазии остается сложной. Очаги возгорания периодически возникают практически во всех районах республики, рассказал Sputnik министр по чрезвычайным ситуациям республики Лев Квициния. Человеческий фактор – одна из главных причин.По словам главы МЧС, вчера и позавчера спасателям было очень сложно – погода и ветер способствовали распространению огня. Пожарные работают почти круглые сутки, иногда им даже требуется помощь местных жителей. При этом пожары могут представлять опасность не только природе, но и жителям республики. Министр вновь обратился к жителям республики воздержаться от поджога сухостоя, так как контролировать распространение огня часто становится невозможным.

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Sputnik Абхазия

абхазия, мчс абхазии, пожар