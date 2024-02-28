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Глава МЧС: ситуация с пожарами в Абхазии остается сложной
Глава МЧС: ситуация с пожарами в Абхазии остается сложной
Sputnik Абхазия
С приближением весенних полевых работ, люди начинают расчищать свои территории от сухостоя, прибегая для этого к ее поджиганию, что в свою очередь приводит к... 28.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-28T20:35+0300
2024-02-28T20:35+0300
2024-02-28T20:35+0300
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СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Ситуация с пожарами в Абхазии остается сложной. Очаги возгорания периодически возникают практически во всех районах республики, рассказал Sputnik министр по чрезвычайным ситуациям республики Лев Квициния. Человеческий фактор – одна из главных причин.По словам главы МЧС, вчера и позавчера спасателям было очень сложно – погода и ветер способствовали распространению огня. Пожарные работают почти круглые сутки, иногда им даже требуется помощь местных жителей. При этом пожары могут представлять опасность не только природе, но и жителям республики. Министр вновь обратился к жителям республики воздержаться от поджога сухостоя, так как контролировать распространение огня часто становится невозможным.
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абхазия, мчс абхазии, пожар
абхазия, мчс абхазии, пожар
Глава МЧС: ситуация с пожарами в Абхазии остается сложной
С приближением весенних полевых работ, люди начинают расчищать свои территории от сухостоя, прибегая для этого к ее поджиганию, что в свою очередь приводит к возникновению пожаров.
СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Ситуация с пожарами в Абхазии остается сложной. Очаги возгорания периодически возникают практически во всех районах республики, рассказал Sputnik министр по чрезвычайным ситуациям республики Лев Квициния.
Человеческий фактор – одна из главных причин.
По словам главы МЧС, вчера и позавчера спасателям было очень сложно – погода и ветер способствовали распространению огня. Пожарные работают почти круглые сутки, иногда им даже требуется помощь местных жителей.
При этом пожары могут представлять опасность не только природе, но и жителям республики.
"Особой угрозы сейчас нет. Но есть села, где если пойдет ветер и верховой огонь, то он может представлять определенную угрозу. Поэтому мы говорим населению, просим всех, чтобы не разжигали огонь", – сказал Квициния.
Министр вновь обратился к жителям республики воздержаться от поджога сухостоя, так как контролировать распространение огня часто становится невозможным.