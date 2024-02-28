https://sputnik-abkhazia.ru/20240228/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-29-fevralya-1050301923.html

Прогноз погоды в Абхазии на 29 февраля

Прогноз погоды в Абхазии на 29 февраля

Sputnik Абхазия

Погода Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием повышенного атмосферного давления. 28.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-28T20:15+0300

2024-02-28T20:15+0300

2024-02-28T20:15+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 28 фев - Sputnik. В четверг, по сообщению синоптиков, преимущественно ясная погода, без осадков.Атмосферное давление повышенное. Относительная влажность воздух 60-80%. Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью +2°С, +7°С, днем до +15°С.Температура морской воды +10°С. Волнение моря 2-3 балла.

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абхазия, погода в абхазии