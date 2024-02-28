В Пицунда-Мюссерском заповеднике высадили саженцы пицундской сосны

"Естественный самосев очень ценен, потому что сосна пицундская естественно возобновляется очень тяжело. А в этом вместе выросло около 100 экземпляров. Мы регулярно пересаживаем самосев из этой зоны в более благоприятные места. Но перед этим они недолго проходят этап адаптации после пересадки в контейнерах", – сказала Лобода.