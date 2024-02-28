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В Пицунда-Мюссерском заповеднике высадили саженцы пицундской сосны
В Пицунда-Мюссерском заповеднике высадили саженцы пицундской сосны
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 28 фев – Sputnik. В Пицунда-Мюссерском заповеднике высадили саженцы пицундской сосны, рассказала замдиректора по науке Сабина Лобода. 28.02.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 28 фев – Sputnik. В Пицунда-Мюссерском заповеднике высадили саженцы пицундской сосны, рассказала замдиректора по науке Сабина Лобода. Все саженцы прошли адаптацию в контейнерах около четырех месяцев. Это увеличивает шансы растений выжить в естественной среде, потому что у них уже есть более или менее устойчивая корневая система.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231025/zapolnit-pustotu-pyatsot-sosen-posadili-v-pitsunda-myusserskom-zapovednike-1048791032.html
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абхазия, пицунда, пицундо-мюссерский заповедник
абхазия, пицунда, пицундо-мюссерский заповедник
В Пицунда-Мюссерском заповеднике высадили саженцы пицундской сосны
СУХУМ, 28 фев – Sputnik. В Пицунда-Мюссерском заповеднике высадили саженцы пицундской сосны, рассказала замдиректора по науке Сабина Лобода.
"Естественный самосев очень ценен, потому что сосна пицундская естественно возобновляется очень тяжело. А в этом вместе выросло около 100 экземпляров. Мы регулярно пересаживаем самосев из этой зоны в более благоприятные места. Но перед этим они недолго проходят этап адаптации после пересадки в контейнерах", – сказала Лобода.
Все саженцы прошли адаптацию в контейнерах около четырех месяцев. Это увеличивает шансы растений выжить в естественной среде, потому что у них уже есть более или менее устойчивая корневая система.