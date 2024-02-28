https://sputnik-abkhazia.ru/20240228/vs-rossii-unichtozhili-sklad-boepripasov-i-khranilische-goryuche-smazochnykh-materialov-vsu-1050300786.html

ВС России уничтожили склад боеприпасов и хранилище горюче-смазочных материалов ВСУ

ВС России уничтожили склад боеприпасов и хранилище горюче-смазочных материалов ВСУ

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Российские авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия уничтожили склад боеприпасов и хранилище горюче-смазочных материалов ВСУ... 28.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-28T18:56+0300

2024-02-28T18:56+0300

2024-02-28T18:56+0300

военная спецоперация рф в донбассе

спецоперация

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СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Российские авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия уничтожили склад боеприпасов и хранилище горюче-смазочных материалов ВСУ, сообщило Минобороны России.Кроме того, за сутки поражены радиолокатор подсвета и наблюдения зенитного ракетного комплекса С-300 склад хранения и изготовления беспилотников, поражены живая сила и военная техника в 131 районе.Всего с начала спецоперации уничтожено: 575 самолетов, 267 вертолетов, 13622 беспилотника, 474 зенитных ракетных комплекса, 15266 танков и других боевых бронированных машин, 1226 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8203 орудия полевой артиллерии и минометов.

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2024

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спецоперация