https://sputnik-abkhazia.ru/20240229/ardzinba-zayavil-chto-ugroza-bezopasnosti-abkhazii-budet-vstrechat-soprotivlenie-1050316140.html

Ардзинба заявил, что угроза безопасности Абхазии, будет встречать сопротивление

Ардзинба заявил, что угроза безопасности Абхазии, будет встречать сопротивление

Sputnik Абхазия

Ранее МИД Абхазии потребовал у ПРООН до вечера 7 марта предоставить данные о финансировании абхазских информационных ресурсов и опровергнуть информацию о... 29.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-29T22:46+0300

2024-02-29T22:46+0300

2024-02-29T22:46+0300

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СУХУМ, 29 фев - Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба заявил, что деятельность международных организаций, угрожающая безопасности Абхазии, будет встречать сопротивление. Об этом сообщает Медиацентр МИД. "Согласно материалам СГБ Республики Абхазия, UNDP переводит в нашу страну существенные суммы. Мы пояснили, что финансирование организаций без внятного обоснования будет встречать сопротивление, в том числе правовые последствия за деятельность, представляющую угрозу национальной безопасности Республики Абхазия", - заявил Ардзинба. Ранее сообщалось, что общий объем финансирования всех проектов ПРООН в Абхазии — более 20 миллионов долларов США. Эти средства идут, в том числе, конкретным абхазским информационным ресурсам, которые пытаются дестабилизировать общественное мнение в республике

https://sputnik-abkhazia.ru/20240229/mid-potreboval-u-proon-oproverzheniya-dannykh-o-deyatelnosti-po-deokkupatsii-abkhazii-1050313321.html

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