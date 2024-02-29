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Ардзинба заявил, что угроза безопасности Абхазии, будет встречать сопротивление
Ардзинба заявил, что угроза безопасности Абхазии, будет встречать сопротивление
Sputnik Абхазия
Ранее МИД Абхазии потребовал у ПРООН до вечера 7 марта предоставить данные о финансировании абхазских информационных ресурсов и опровергнуть информацию о... 29.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-29T22:46+0300
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в абхазии
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СУХУМ, 29 фев - Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба заявил, что деятельность международных организаций, угрожающая безопасности Абхазии, будет встречать сопротивление. Об этом сообщает Медиацентр МИД. "Согласно материалам СГБ Республики Абхазия, UNDP переводит в нашу страну существенные суммы. Мы пояснили, что финансирование организаций без внятного обоснования будет встречать сопротивление, в том числе правовые последствия за деятельность, представляющую угрозу национальной безопасности Республики Абхазия", - заявил Ардзинба. Ранее сообщалось, что общий объем финансирования всех проектов ПРООН в Абхазии — более 20 миллионов долларов США. Эти средства идут, в том числе, конкретным абхазским информационным ресурсам, которые пытаются дестабилизировать общественное мнение в республике
https://sputnik-abkhazia.ru/20240229/mid-potreboval-u-proon-oproverzheniya-dannykh-o-deyatelnosti-po-deokkupatsii-abkhazii-1050313321.html
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абхазия, мид абхазии, инал ардзинба
абхазия, мид абхазии, инал ардзинба
Ардзинба заявил, что угроза безопасности Абхазии, будет встречать сопротивление
Ранее МИД Абхазии потребовал у ПРООН до вечера 7 марта предоставить данные о финансировании абхазских информационных ресурсов и опровергнуть информацию о деятельности по "деоккупации Абхазии".
СУХУМ, 29 фев - Sputnik.
Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба заявил, что деятельность международных организаций, угрожающая безопасности Абхазии, будет встречать сопротивление. Об этом сообщает
Медиацентр МИД.
В четверг, 29 декабря, министр встретился с программным менеджером ПРООН (UNDP - прим.) в Абхазии Вардоном Ходжой.
"Согласно материалам СГБ Республики Абхазия, UNDP переводит в нашу страну существенные суммы. Мы пояснили, что финансирование организаций без внятного обоснования будет встречать сопротивление, в том числе правовые последствия за деятельность, представляющую угрозу национальной безопасности Республики Абхазия", - заявил Ардзинба.
Ранее сообщалось, что общий объем финансирования всех проектов ПРООН в Абхазии — более 20 миллионов долларов США. Эти средства идут, в том числе, конкретным абхазским информационным ресурсам, которые пытаются дестабилизировать общественное мнение в республике