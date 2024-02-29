https://sputnik-abkhazia.ru/20240229/dvoretskiy-rasskazal-o-vozmozhnoy-prichine-gibeli-chomgi-v-abkhazii-1050315789.html

Дворецкий рассказал о возможной причине гибели чомги в Абхазии

Дворецкий рассказал о возможной причине гибели чомги в Абхазии

Sputnik Абхазия

На побережье Абхазии гибнут чомги. Сообщения о мертвых птицах приходят из разных районов страны. 29.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-29T22:03+0300

2024-02-29T22:03+0300

2024-02-29T22:03+0300

в абхазии

абхазия

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СУХУМ, 29 фев - Sputnik. Гибель чомги на побережье Черного моря может быть вызвана токсином, поражающим центральную нервную систему, предположил российский орнитолог Александр Дворецкий. “Если бы они были в таких больших стаях, как чайки, можно было бы говорить о том, что какая-то инфекция между ними гуляет. Посмотрите на чомгу, одна птица там, другая через триста метров, то есть, они не контактируют, они не могут передавать эту инфекцию друг другу" — сказал орнитолог. Дворецкий рассказал, что похожая ситуация произошла в 2001 году, когда на Кубани пестициды попали в реку, после чего болезнь птиц стала распространяться по побережью Черного моря. "Тогда пятно шло со стороны Туапсе, потом дошло до Сочи, а затем распространилось на Абхазию. Сейчас, почему-то затронуло район Сухума в первую очередь, а потом пошло сюда (в Сочи - прим.), к нам пятно пришло три дня назад", - сказал ученый.При этом он добавил, что ни в Абхазии, ни в Сочи нет лаборатории, которая может установить точную причину гибели чомги. По словам Дворецкого, погибшую птицу можно сжигать или закапывать, но так как точная причина падежа чомги неизвестна, лучше надевать перчатки.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240227/kladbische-ne-domashnikh-zhivotnykh-smert-ptits-i-bezdeystvie-cheloveka--1050279752.html

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