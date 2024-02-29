https://sputnik-abkhazia.ru/20240229/germaniya-pytaetsya-predotvratit-esche-odnu-voynu-1050303676.html

Германия пытается предотвратить еще одну войну

Германия пытается предотвратить еще одну войну

Sputnik Абхазия

КНДР — самое закрытое государство мира, вся его политика таинственна по определению. Крайне загадочен и визит туда официального представителя Германии ... 29.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-29T09:24+0300

2024-02-29T09:24+0300

2024-02-29T10:24+0300

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Даже о самом факте визита стало известно только из сообщений посольства Китая в КНДР, чьи представители приняли участие в одной из встреч с немцем, пишет Дмитрий Бавырин для РИА Новости.Однако это тот случай, когда и сокрытое очевидно: скорее всего, немецкий гость говорил с корейскими хозяевами о новой большой войне. Вероятно, ядерной.Как ни странно, мы, Россия, тут ни при чем. Допустимо предположить, что частью миссии Тюммеля стала попытка отговорить Пхеньян от военно-технического сотрудничества с Москвой. Но вряд ли такое было на самом деле, потому что предприятие это заведомо гиблое, а для главного дела — вредное.Пхеньян не доверяет Западу и Германии в частности, которую воспринимает как сателлита своего врага — США. Россию, напротив, официально считает союзником и находится с ней "в одном окопе". Список врагов и союзников в Пхеньяне стабилен на протяжении десятилетий и ни разу не подвергался пересмотру.Кроме того, немцам нечего предложить товарищу Ким Чен Ыну. Они — всего лишь посредники между Вашингтоном и Пхеньяном. А миссия, возложенная на них, настолько важна, что ее не стали бы усложнять раздражающей просьбой поссориться с Москвой.Когда скрывают сам факт переговоров, для показушной политизированной дипломатии просто нет места: стороны нацелены на результат. Для немцев и для американцев, которых они представляют, результатом является сохранение статус-кво в том смысле, что на Корейском полуострове не начнется новая война, благо она рискует сопровождаться применением оружия массового уничтожения.В чем будет результат для товарища Кима и чего он хочет добиться — знает только товарищ Ким. Он-то и дает понять, что война не за горами.В последний день февраля исполнилось ровно пять лет с того момента, когда лидер Северной Кореи встречался с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Это был второй в истории саммит КНДР — США на высшем уровне, а первый, за год до того, тоже прошел с их участием, благодаря чему молодой маршал стал звездой большой политики, а корейская проблема находилась в центре внимания всего мира.Из этого могло бы вырасти что-нибудь судьбоносное, но какой-то китаец съел плохо проваренную летучую мышь (или как там на самом деле возник COVID-19?), после чего мир ушел на карантин, а о Северной Корее как будто забыли, тем более что карантин там продержался дольше, чем где-либо еще.Потом визави Кима по "перезагрузке" — Трамп — проиграл выборы, а его сменщик Джо Байден, назвав корейский вопрос в числе своих главных приоритетов во власти, ни разу к нему всерьез не обратился. Во-первых, мы сильно отвлекли его на Украине. Во-вторых, это же Джо Байден: у него до Кореи руки не дошли, потому что ноги плохо ходят.Устав ждать внимания, молодой маршал произвел тектонические перемены: переписал конституцию и аннулировал курс своего деда и основателя КНДР Ким Ир Сена на мирное объединение с Южной Кореей, пообещав ее оккупировать, чего деду в свое время осуществить не удалось.Но у великого вождя и вечного президента КНДР не было ядерного оружия. У его внука оно есть, более того, есть разнообразные средства доставки, которые на протяжении последних лет исправно испытывала северокорейская армия — одна из крупнейших армий на планете.Все это нужно для отражения возможной агрессии со стороны США, если исходить из заявлений Пхеньяна. Но точно знает только товарищ Ким. Ему решать, для чего все это нужно — для объединения Кореи силой или для того, чтобы в северной ее части ничего не менялось столетиями, чему противоречит война.Но Ким уточнял, что оккупирует своего врага, соседа и "марионетку США" (то есть Южную Корею) только в том случае, если Вашингтон не прекратит свои провокации. Тем самым он оставил американцам окно для диалога: предстоит уточнить, что Ким считает провокациями и как их прекратить. Судя по всему, это и выясняли немцы по следам воинственных заявлений молодого маршала.Если исходить из того, что мир в Корее зависит от дипломатических талантов немцев, то миру в Корее крышка. Полномасштабный военный конфликт на Украине, имевший для экономики ФРГ самые разорительные последствия, стал возможен благодаря усилиям германской "миротворческой" дипломатии, которая, по признанию бывшего канцлера Ангелы Меркель, выигрывала время для ВСУ. В итоге проиграли все.Примерно то же можно сказать о Югославии, в кровавом распаде которой немецкая дипломатия приняла самое активное участие. Пытаясь урегулировать конфликт, Берлин еще больше его распалил, но при этом рассматривал югославский кейс как возвращение в большую мировую политику после 40-летнего в ней отсутствия в качестве полноценного игрока.Если начистоту, любого десятиминутного интервью с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок достаточно, чтобы понять: мир в Корее висел бы на волоске, если бы немцы что-то решали.Но они всего лишь посланники Вашингтона, разговора с которым, как представляется, и пытался добиться товарищ Ким. А за главного в Вашингтоне сейчас Байден — глубоко пожилой человек, чья психика зависла на границе с потусторонним миром и была травмирована серией внешнеполитических провалов на пространстве от Авдеевки до Афганистана. До него достучаться непросто.Когда от таких людей зависят вопросы войны и мира, остается либо тревожиться, либо срочно перехватывать у них миротворческую миссию, пока на Корейском полуострове действительно не началось ядерное побоище. Эти могут.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230915/perspektivy-voenno-tekhnicheskogo-sotrudnichestva-rossii-s-kndr-1047990899.html

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Дмитрий Бавырин https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/10/1042645273_160:0:1240:1080_100x100_80_0_0_dac0f5493acaecd700540b7b41bcb776.jpg

Дмитрий Бавырин https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/10/1042645273_160:0:1240:1080_100x100_80_0_0_dac0f5493acaecd700540b7b41bcb776.jpg

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германия, кндр, мнение, авторы, колумнисты