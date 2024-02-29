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Озган: повышение нормы рентабельности повысит доходы предприятий
Озган: повышение нормы рентабельности повысит доходы предприятий
Sputnik Абхазия
Вопрос установления нормы рентабельности для винной продукции, экспортируемой из Абхазии, был рассмотрен в Кабмине в четверг, 29 февраля. 29.02.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 29 фев - Sputnik. Повышение нормы рентабельности повысит доходы предприятий, заявила вице-премьер, министр экономики Кристина Озган. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.Озган отметила, что внесенная в Кабмин инициатива прорабатывалась с предприятиями, экспортирующими свою продукцию в Россию. При этом она добавила, что стоимость экспортируемого вина будет выше той, что сформировалась на рынке республики. По ее словам, государство регулирует вопросы, связанные с экспортом алкогольной продукции, содержащей более 10% спирта, но ранее данная норма не применялась."Но учитывая тот факт, что рынок развивается и предприятия, соответственно, тоже должны развиваться, мы вышли с инициативой, которая предусматривает установление предельных минимальных уровней рентабельности производства алкогольной продукции, поставляемой на экспорт, с содержанием этилового спирта от 10% и выше", - пояснила Озган.Вопрос установления нормы рентабельности для винной продукции, экспортируемой из Абхазии, был рассмотрен в Кабмине в четверг, 29 февраля. Для производителей, реализующих менее 3 миллионов бутылок в год, установлен минимальный уровень рентабельности в размере 20%, для тех, кто реализует больше — 25%.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240228/snizhenie-aktsiza-na-vinomaterialy-obsudyat-v-parlamente-abkhazii-1050301554.html
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абхазия, новости, экономика
Озган: повышение нормы рентабельности повысит доходы предприятий
21:37 29.02.2024 (обновлено: 21:40 29.02.2024)
Вопрос установления нормы рентабельности для винной продукции, экспортируемой из Абхазии, был рассмотрен в Кабмине в четверг, 29 февраля.
СУХУМ, 29 фев - Sputnik.
Повышение нормы рентабельности повысит доходы предприятий, заявила вице-премьер, министр экономики Кристина Озган. Об этом сообщает
пресс-служба Министерства экономики.
"Повышение нормы рентабельности безусловно отразится на доходности предприятий– производителей, повысит выручку компаний, соответственно, увеличится налог на прибыль и у предприятий появится возможность улучшать качество производимой продукции, расширять производство", — сказала она.
Озган отметила, что внесенная в Кабмин инициатива прорабатывалась с предприятиями, экспортирующими свою продукцию в Россию. При этом она добавила, что стоимость экспортируемого вина будет выше той, что сформировалась на рынке республики.
По ее словам, государство регулирует вопросы, связанные с экспортом алкогольной продукции, содержащей более 10% спирта, но ранее данная норма не применялась.
"Но учитывая тот факт, что рынок развивается и предприятия, соответственно, тоже должны развиваться, мы вышли с инициативой, которая предусматривает установление предельных минимальных уровней рентабельности производства алкогольной продукции, поставляемой на экспорт, с содержанием этилового спирта от 10% и выше", - пояснила Озган.
Вопрос установления нормы рентабельности для винной продукции, экспортируемой из Абхазии, был рассмотрен в Кабмине в четверг, 29 февраля. Для производителей, реализующих менее 3 миллионов бутылок в год, установлен минимальный уровень рентабельности в размере 20%, для тех, кто реализует больше — 25%.