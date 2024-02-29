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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 1 марта

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 1 марта

Sputnik Абхазия

Территория будет находиться под влиянием юго-западной периферии устойчивого сибирского антициклона 29.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-29T23:00+0300

2024-02-29T23:00+0300

2024-02-29T23:00+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 29 фев - Sputnik. В пятницу, 1 марта, синоптическая обстановка на черноморском побережье Абхазии не изменится, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Ожидается переменная облачность без осадков, атмосферное давление – нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +11°С до +16°С.Температура морской воды +11°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.

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абхазия, погода в абхазии