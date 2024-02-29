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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 1 марта
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 1 марта
Sputnik Абхазия
Территория будет находиться под влиянием юго-западной периферии устойчивого сибирского антициклона 29.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-29T23:00+0300
2024-02-29T23:00+0300
2024-02-29T23:00+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 29 фев - Sputnik. В пятницу, 1 марта, синоптическая обстановка на черноморском побережье Абхазии не изменится, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Ожидается переменная облачность без осадков, атмосферное давление – нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +11°С до +16°С.Температура морской воды +11°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 1 марта
Территория будет находиться под влиянием юго-западной периферии устойчивого сибирского антициклона
СУХУМ, 29 фев - Sputnik. В пятницу, 1 марта, синоптическая обстановка на черноморском побережье Абхазии не изменится, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ожидается переменная облачность без осадков, атмосферное давление – нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +11°С до +16°С.
Температура морской воды +11°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.