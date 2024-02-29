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Суд принял решение по делу нотариуса Кристины Джопуа и Седы Каракеян

Суд принял решение по делу нотариуса Кристины Джопуа и Седы Каракеян

Sputnik Абхазия

Седа Каракеян пыталась получить пенсию умершей родственницы по доверенности, выданной нотариусом. 29.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-29T22:17+0300

2024-02-29T22:17+0300

2024-02-29T22:17+0300

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СУХУМ, 29 фев - Sputnik. Сухумский городской суд признал Седу Каракеян и государственного нотариуса Кристину Джопуа виновными в покушении на мошенничество в особо крупном размере и служебном подлоге. Об этом сообщается на сайте суда. Следствие установило, что Каракеян хотела получить пенсию за свою умершую родственницу Риму Пащян и для этого вступила в преступный сговор с нотариусом, которая, используя заведомо ложные сведения, выдала ей доверенность. Документ должен был действовать три года и позволял получать пенсию Пащян во всех филиалах Сбербанка Абхазии и других коммерческих банках. За это время Каракеян должна была получить более 360 тысяч рублей, но не смогла довести свой преступный умысел до конца, так как в фондах узнали о смерти пенсионерки.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231020/miloserdie-po-abkhazski-kogo-kosnetsya-amnistiya-k-30-letiyu-pobedy-1048712436.html

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