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Суд принял решение по делу нотариуса Кристины Джопуа и Седы Каракеян
Суд принял решение по делу нотариуса Кристины Джопуа и Седы Каракеян
Sputnik Абхазия
Седа Каракеян пыталась получить пенсию умершей родственницы по доверенности, выданной нотариусом. 29.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-29T22:17+0300
2024-02-29T22:17+0300
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СУХУМ, 29 фев - Sputnik. Сухумский городской суд признал Седу Каракеян и государственного нотариуса Кристину Джопуа виновными в покушении на мошенничество в особо крупном размере и служебном подлоге. Об этом сообщается на сайте суда. Следствие установило, что Каракеян хотела получить пенсию за свою умершую родственницу Риму Пащян и для этого вступила в преступный сговор с нотариусом, которая, используя заведомо ложные сведения, выдала ей доверенность. Документ должен был действовать три года и позволял получать пенсию Пащян во всех филиалах Сбербанка Абхазии и других коммерческих банках. За это время Каракеян должна была получить более 360 тысяч рублей, но не смогла довести свой преступный умысел до конца, так как в фондах узнали о смерти пенсионерки.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231020/miloserdie-po-abkhazski-kogo-kosnetsya-amnistiya-k-30-letiyu-pobedy-1048712436.html
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новости, абхазия
Суд принял решение по делу нотариуса Кристины Джопуа и Седы Каракеян
Седа Каракеян пыталась получить пенсию умершей родственницы по доверенности, выданной нотариусом.
СУХУМ, 29 фев - Sputnik.
Сухумский городской суд признал Седу Каракеян и государственного нотариуса Кристину Джопуа виновными в покушении на мошенничество в особо крупном размере и служебном подлоге. Об этом сообщается
на сайте суда.
Каракеян была приговорена к 3 годам заключения и штрафу в 15 000 рублей, Джопуа — к 4 годам заключения. Обе были освобождены от наказания по постановлению об амнистии к 30-й годовщине Победы и Независимости Абхазии.
Следствие установило, что Каракеян хотела получить пенсию за свою умершую родственницу Риму Пащян и для этого вступила в преступный сговор с нотариусом, которая, используя заведомо ложные сведения, выдала ей доверенность.
Документ должен был действовать три года и позволял получать пенсию Пащян во всех филиалах Сбербанка Абхазии и других коммерческих банках. За это время Каракеян должна была получить более 360 тысяч рублей, но не смогла довести свой преступный умысел до конца, так как в фондах узнали о смерти пенсионерки.