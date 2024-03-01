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Итоги 2023 года подвели в Государственном таможенном комитете Абхазии

Итоги 2023 года подвели в Государственном таможенном комитете Абхазии

Sputnik Абхазия

На заседании рассказали об итогах деятельности в прошлом году, объемах товарооборота и его структуре. 01.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-01T22:29+0300

2024-03-01T22:29+0300

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СУХУМ, 1 мар - Sputnik, Бадрак Авидзба. В пятницу, 1 марта, прошло заседание коллегии Государственного таможенного комитета, на котором подвели итоги работы за 2023 год.Плановый показатель по начислению платежей перевыполнен на 29% или на 826,3 миллиона.Лабахуа добавил, что в прошлом году были выполнены все плановые показатели по начислению таможенных платежей, кроме таможенной пошлины по экспорту. Он уточнил, что это связано с временным снижением экспортной ставки таможенной пошлины на лом черных металлов.Внешнеторговый оборот Абхазии по итогам 2023 года составил 49 миллиардов рублей, на 22,7% больше, чем годом ранее. Большая часть приходится на импорт - он вырос на 26,5% и составляет 41,6 миллиарда рублей. На 4,9% вырос и экспорт абхазских товаров, он достиг отметки в 7,3 миллиарда рублей. 3,8 миллиарда из них приходятся на алкогольные напитки, 1,3 - на цитрусовые. По словам Алиаса Лабахуа, основным торговым партнером Абхазии по-прежнему остается Россия. Всего в прошлом году республика осуществляла внешнеторговые операции с 28 странами. В первую десятку вошли Турция, Молдова, США, ОАЭ, Беларусь, Китай, Япония, Бразилия, Германия.Результаты работы ГТК высоко оценил министр финансов Владимир Делба. "Не многие страны, имея таможенные границы, применяя таможенные процедуры и таможенные тарифы, имеют поступления в бюджет на уровне 64 процентов. Сегодня Государственный таможенный комитет формирует собственную часть доходов бюджета в объеме 64 процента", - сказал он.На заседании коллегии присутствовал представитель ФТС России Константин Козлов. Он отметил, активное взаимодействие между таможенными органами Абхазии и России и подчеркнул, что это способствует ускорению процессов прохождения границы."Количество конфликтных ситуаций, возникающих в пункте пропуска с каждым годом снижается. В этом году вы сами прекрасно видели, что цитрусовый сезон прошел в четко организованной, контролируемой, рабочей обстановке", - сказал он.Козлов рассказал и о задачах на 2024 год. В их числе обучение специалистов и организация таможенного контроля в аэропорту Сухума, который планируется запустить уже в конце этого года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240214/bolee-34217-tonny-rybnoy-muki-eksportirovali-iz-abkhazii-1050165183.html

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