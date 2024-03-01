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Итоги 2023 года подвели в Государственном таможенном комитете Абхазии
Итоги 2023 года подвели в Государственном таможенном комитете Абхазии
Sputnik Абхазия
На заседании рассказали об итогах деятельности в прошлом году, объемах товарооборота и его структуре. 01.03.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 1 мар - Sputnik, Бадрак Авидзба. В пятницу, 1 марта, прошло заседание коллегии Государственного таможенного комитета, на котором подвели итоги работы за 2023 год.Плановый показатель по начислению платежей перевыполнен на 29% или на 826,3 миллиона.Лабахуа добавил, что в прошлом году были выполнены все плановые показатели по начислению таможенных платежей, кроме таможенной пошлины по экспорту. Он уточнил, что это связано с временным снижением экспортной ставки таможенной пошлины на лом черных металлов.Внешнеторговый оборот Абхазии по итогам 2023 года составил 49 миллиардов рублей, на 22,7% больше, чем годом ранее. Большая часть приходится на импорт - он вырос на 26,5% и составляет 41,6 миллиарда рублей. На 4,9% вырос и экспорт абхазских товаров, он достиг отметки в 7,3 миллиарда рублей. 3,8 миллиарда из них приходятся на алкогольные напитки, 1,3 - на цитрусовые. По словам Алиаса Лабахуа, основным торговым партнером Абхазии по-прежнему остается Россия. Всего в прошлом году республика осуществляла внешнеторговые операции с 28 странами. В первую десятку вошли Турция, Молдова, США, ОАЭ, Беларусь, Китай, Япония, Бразилия, Германия.Результаты работы ГТК высоко оценил министр финансов Владимир Делба. "Не многие страны, имея таможенные границы, применяя таможенные процедуры и таможенные тарифы, имеют поступления в бюджет на уровне 64 процентов. Сегодня Государственный таможенный комитет формирует собственную часть доходов бюджета в объеме 64 процента", - сказал он.На заседании коллегии присутствовал представитель ФТС России Константин Козлов. Он отметил, активное взаимодействие между таможенными органами Абхазии и России и подчеркнул, что это способствует ускорению процессов прохождения границы."Количество конфликтных ситуаций, возникающих в пункте пропуска с каждым годом снижается. В этом году вы сами прекрасно видели, что цитрусовый сезон прошел в четко организованной, контролируемой, рабочей обстановке", - сказал он.Козлов рассказал и о задачах на 2024 год. В их числе обучение специалистов и организация таможенного контроля в аэропорту Сухума, который планируется запустить уже в конце этого года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240214/bolee-34217-tonny-rybnoy-muki-eksportirovali-iz-abkhazii-1050165183.html
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Итоги 2023 года подвели в Государственном таможенном комитете Абхазии
22:29 01.03.2024 (обновлено: 22:33 01.03.2024)
На заседании рассказали об итогах деятельности в прошлом году, объемах товарооборота и его структуре.
СУХУМ, 1 мар - Sputnik, Бадрак Авидзба. В пятницу, 1 марта, прошло заседание коллегии Государственного таможенного комитета, на котором подвели итоги работы за 2023 год.
Объем начислений таможенных платежей за 2023 год составил 3,67 миллиарда рублей, большая часть этой суммы приходится на налог на добавленную стоимость, рассказал первый зампредседателя ГТК Алиас Лабахуа.
Плановый показатель по начислению платежей перевыполнен на 29% или на 826,3 миллиона.
Лабахуа добавил, что в прошлом году были выполнены все плановые показатели по начислению таможенных платежей, кроме таможенной пошлины по экспорту. Он уточнил, что это связано с временным снижением экспортной ставки таможенной пошлины на лом черных металлов.
Внешнеторговый оборот Абхазии по итогам 2023 года составил 49 миллиардов рублей, на 22,7% больше, чем годом ранее. Большая часть приходится на импорт - он вырос на 26,5% и составляет 41,6 миллиарда рублей. На 4,9% вырос и экспорт абхазских товаров, он достиг отметки в 7,3 миллиарда рублей. 3,8 миллиарда из них приходятся на алкогольные напитки, 1,3 - на цитрусовые.
По словам Алиаса Лабахуа, основным торговым партнером Абхазии по-прежнему остается Россия. Всего в прошлом году республика осуществляла внешнеторговые операции с 28 странами. В первую десятку вошли Турция, Молдова, США, ОАЭ, Беларусь, Китай, Япония, Бразилия, Германия.
Результаты работы ГТК высоко оценил министр финансов Владимир Делба.
"Не многие страны, имея таможенные границы, применяя таможенные процедуры и таможенные тарифы, имеют поступления в бюджет на уровне 64 процентов. Сегодня Государственный таможенный комитет формирует собственную часть доходов бюджета в объеме 64 процента", - сказал он.
На заседании коллегии присутствовал представитель ФТС России Константин Козлов. Он отметил, активное взаимодействие между таможенными органами Абхазии и России и подчеркнул, что это способствует ускорению процессов прохождения границы.
"Количество конфликтных ситуаций, возникающих в пункте пропуска с каждым годом снижается. В этом году вы сами прекрасно видели, что цитрусовый сезон прошел в четко организованной, контролируемой, рабочей обстановке", - сказал он.
Козлов рассказал и о задачах на 2024 год. В их числе обучение специалистов и организация таможенного контроля в аэропорту Сухума, который планируется запустить уже в конце этого года.