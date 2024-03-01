https://sputnik-abkhazia.ru/20240301/seyner-s-otravivshimisya-moryakami-pokinul-akvatoriyu-abkhazii-1050323308.html

Сейнер с отравившимися моряками на борту покинул акваторию Абхазии

Сейнер с отравившимися моряками на борту покинул акваторию Абхазии

Sputnik Абхазия

Рыболовный сейнер причалил в Пицунде в пятницу, 16 февраля. Трое членов экипажа погибли, четверых срочно доставили в Гагрскую ЦРБ с признаками сильного... 01.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-01T22:51+0300

2024-03-01T22:51+0300

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СУХУМ, 1 мар - Sputnik. Турецкий сейнер с выписанными из больницы моряками убыл в порт приписки и не находится в акватории Абхазии, сообщили Sputnik в Генеральной прокуратуре. Транспортная прокуратура Абхазии продолжает проводить проверку по факту отравления моряков, по ее результатам будет принято процессуальное решение. Рыболовный сейнер "Eminogullari 4 NºA341388" причалил в Пицунде в пятницу, 16 февраля. Трое членов экипажа погибли, четверых срочно доставили в Гагрскую ЦРБ с признаками сильного отравления. Медикам удалось стабилизировать их состояние, они выжили.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240222/transportnaya-prokuratura-provedet-proverku-po-faktu-gibeli-turetskikh-moryakov-1050245630.html

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