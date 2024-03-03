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Дополнительное время: Лакоя о развитии единоборств в Абхазии

Дополнительное время: Лакоя о развитии единоборств в Абхазии

Sputnik Абхазия

Директор Республиканской детско-юношеской спортшколы бокса, борьбы и тяжелой атлетики Даур Лакоя в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik. 03.03.2024, Sputnik Абхазия

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Дополнительное время: Лакоя о развитии единоборств в Абхазии Sputnik Абхазия Дополнительное время: Лакоя о развитии единоборств в Абхазии

У РДЮСШ бокса, борьбы и тяжелой атлетики большая история. Она существует с 1954 года, основал ее Зинон Таркил. Даур Лакоя возглавляет школу с 2022 года и сам является ее воспитанником. "Мы там занимались, а теперь уже руководим этой школой. Мои коллеги - мои друзья, тренера по шести видам спорта: по боксу, борьбе, вольной борьбе, греко-римской борьбе, дзюдо, самбо и тяжелой атлетике. А учащихся по республике 1801 человек. Больше всего в боксе - около 800 человек", - рассказал Лакоя. Подробнее беседу слушайте в аудиофайле.

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