https://sputnik-abkhazia.ru/20240303/dopolnitelnoe-vremya-lakoya-o-razvitii-edinoborstv-v-abkhazii--1050166417.html
Дополнительное время: Лакоя о развитии единоборств в Абхазии
Дополнительное время: Лакоя о развитии единоборств в Абхазии
Sputnik Абхазия
Директор Республиканской детско-юношеской спортшколы бокса, борьбы и тяжелой атлетики Даур Лакоя в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik. 03.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-03T16:30+0300
2024-03-03T16:30+0300
2024-03-03T16:30+0300
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Дополнительное время: Лакоя о развитии единоборств в Абхазии
Sputnik Абхазия
Дополнительное время: Лакоя о развитии единоборств в Абхазии
У РДЮСШ бокса, борьбы и тяжелой атлетики большая история. Она существует с 1954 года, основал ее Зинон Таркил. Даур Лакоя возглавляет школу с 2022 года и сам является ее воспитанником. "Мы там занимались, а теперь уже руководим этой школой. Мои коллеги - мои друзья, тренера по шести видам спорта: по боксу, борьбе, вольной борьбе, греко-римской борьбе, дзюдо, самбо и тяжелой атлетике. А учащихся по республике 1801 человек. Больше всего в боксе - около 800 человек", - рассказал Лакоя. Подробнее беседу слушайте в аудиофайле.
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подкасты, дополнительное время, абхазия, спорт, бокс, борьба, аудио
подкасты, дополнительное время, абхазия, спорт, бокс, борьба, аудио
Дополнительное время: Лакоя о развитии единоборств в Абхазии
Директор Республиканской детско-юношеской спортшколы бокса, борьбы и тяжелой атлетики Даур Лакоя в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik.
У РДЮСШ бокса, борьбы и тяжелой атлетики большая история. Она существует с 1954 года, основал ее Зинон Таркил.
Даур Лакоя возглавляет школу с 2022 года и сам является ее воспитанником.
"Мы там занимались, а теперь уже руководим этой школой. Мои коллеги - мои друзья, тренера по шести видам спорта: по боксу, борьбе, вольной борьбе, греко-римской борьбе, дзюдо, самбо и тяжелой атлетике. А учащихся по республике 1801 человек. Больше всего в боксе - около 800 человек", - рассказал Лакоя.
Подробнее беседу слушайте в аудиофайле.