https://sputnik-abkhazia.ru/20240303/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-4-marta-1050326382.html
Прогноз погоды в Абхазии на 4 марта
Прогноз погоды в Абхазии на 4 марта
Sputnik Абхазия
Погода Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием пониженного атмосферного давления. 03.03.2024, Sputnik Абхазия
2024-03-03T18:00+0300
2024-03-03T18:00+0300
2024-03-03T18:00+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 3 мар - Sputnik. В понедельник, по сообщению синоптиков, ожидается переменная облачность, без осадков. Атмосферное давление пониженное. Относительная влажность воздуха 60-90%. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду. ⠀ Температура воздуха ночью +1°С, +6°С, днем до +15°С. ⠀Температура морской воды +11°С. Волнение моря 2-3 балла.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на 4 марта
Погода Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием пониженного атмосферного давления.
СУХУМ, 3 мар - Sputnik. В понедельник, по сообщению синоптиков, ожидается переменная облачность, без осадков.
Атмосферное давление пониженное. Относительная влажность воздуха 60-90%. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду. ⠀
Температура воздуха ночью +1°С, +6°С, днем до +15°С. ⠀
Температура морской воды +11°С. Волнение моря 2-3 балла.