https://sputnik-abkhazia.ru/20240303/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-4-marta-1050326382.html

Прогноз погоды в Абхазии на 4 марта

Прогноз погоды в Абхазии на 4 марта

Sputnik Абхазия

Погода Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием пониженного атмосферного давления. 03.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-03T18:00+0300

2024-03-03T18:00+0300

2024-03-03T18:00+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/02/1d/1050311629_0:97:1864:1146_1920x0_80_0_0_d930281812f57457f5d3723964b19caf.jpg

СУХУМ, 3 мар - Sputnik. В понедельник, по сообщению синоптиков, ожидается переменная облачность, без осадков. Атмосферное давление пониженное. Относительная влажность воздуха 60-90%. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду. ⠀ Температура воздуха ночью +1°С, +6°С, днем до +15°С. ⠀Температура морской воды +11°С. Волнение моря 2-3 балла.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, погода в абхазии