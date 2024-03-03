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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20240303/spetsialisty-otmetili-rost-chisla-detey-s-zaderzhkami-psikhorechevogo-razvitiya-v-abkhazii-1050328329.html
Специалисты отметили рост числа детей с задержками психоречевого развития в Абхазии
Специалисты отметили рост числа детей с задержками психоречевого развития в Абхазии
Sputnik Абхазия
Российские врачи 3-4 марта осмотрят более 25 детей в Сухумской детской поликлинике. 03.03.2024, Sputnik Абхазия
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Проекту "Здоровое поколение" благотворительного фонда "Ашана" уже два года. Его основная цель – приезд высококвалифицированных врачей из-за рубежа для проведения диагностики и лечения детей в Абхазии. ⠀В республику по проекту уже в четвертый раз приехали с рабочим визитом детский невролог, логопед-дефектолог и нейропсихолог детского нейрореабилитационного центра "Импульс". За это время они осмотрели более 80 детей, часть из которых отправили на нейрореабилитацию. Как рассказала Sputnik директор фонда Мактина Джинджолия, сейчас врачи наблюдают рост числа детей с задержками психоречевого развития. Из-за этого выросли и запросы на соответствующих специалистов. ⠀Фонд старается отправлять каждого подопечного на реабилитацию хотя бы два раза в год, так как таким детям нужна постоянная помощь.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240302/40-detey-proshli-psikhicheskoe-obsledovanie-v-ramkakh-vtorogo-etapa-proekta-ashana--1050325965.html
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абхазия, медицина

Специалисты отметили рост числа детей с задержками психоречевого развития в Абхазии

20:01 03.03.2024
CC0 / / Дети играют на полу
Дети играют на полу - Sputnik Абхазия, 1920, 03.03.2024
CC0 / /
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Российские врачи 3-4 марта осмотрят более 25 детей в Сухумской детской поликлинике.
Проекту "Здоровое поколение" благотворительного фонда "Ашана" уже два года. Его основная цель – приезд высококвалифицированных врачей из-за рубежа для проведения диагностики и лечения детей в Абхазии. ⠀
В республику по проекту уже в четвертый раз приехали с рабочим визитом детский невролог, логопед-дефектолог и нейропсихолог детского нейрореабилитационного центра "Импульс". За это время они осмотрели более 80 детей, часть из которых отправили на нейрореабилитацию.
Как рассказала Sputnik директор фонда Мактина Джинджолия, сейчас врачи наблюдают рост числа детей с задержками психоречевого развития. Из-за этого выросли и запросы на соответствующих специалистов. ⠀
Если ребенку рекомендовали комплексную коррекционную помощь, "Ашана" организует сбор средств и отправляет его на реабилитацию. Она включает в себя пребывание в центре от 16-18 дней, диагностику и лечение. При этом для каждого ребенка "индивидуальный маршрут реабилитации", который могут использовать врачи в Абхазии, уточнила Джинджолия.
Фонд старается отправлять каждого подопечного на реабилитацию хотя бы два раза в год, так как таким детям нужна постоянная помощь.
Логотип КБР Ашана. - Sputnik Абхазия, 1920, 02.03.2024
В Абхазии
Более сорока детей прошли психическое обследование в рамках второго этапа проекта "Ашана"
Вчера, 18:57
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