https://sputnik-abkhazia.ru/20240303/spetsialisty-otmetili-rost-chisla-detey-s-zaderzhkami-psikhorechevogo-razvitiya-v-abkhazii-1050328329.html

Специалисты отметили рост числа детей с задержками психоречевого развития в Абхазии

Специалисты отметили рост числа детей с задержками психоречевого развития в Абхазии

Sputnik Абхазия

Российские врачи 3-4 марта осмотрят более 25 детей в Сухумской детской поликлинике. 03.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-03T20:01+0300

2024-03-03T20:01+0300

2024-03-03T20:01+0300

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Проекту "Здоровое поколение" благотворительного фонда "Ашана" уже два года. Его основная цель – приезд высококвалифицированных врачей из-за рубежа для проведения диагностики и лечения детей в Абхазии. ⠀В республику по проекту уже в четвертый раз приехали с рабочим визитом детский невролог, логопед-дефектолог и нейропсихолог детского нейрореабилитационного центра "Импульс". За это время они осмотрели более 80 детей, часть из которых отправили на нейрореабилитацию. Как рассказала Sputnik директор фонда Мактина Джинджолия, сейчас врачи наблюдают рост числа детей с задержками психоречевого развития. Из-за этого выросли и запросы на соответствующих специалистов. ⠀Фонд старается отправлять каждого подопечного на реабилитацию хотя бы два раза в год, так как таким детям нужна постоянная помощь.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240302/40-detey-proshli-psikhicheskoe-obsledovanie-v-ramkakh-vtorogo-etapa-proekta-ashana--1050325965.html

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